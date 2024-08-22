　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超心疼！彰化小姊妹臥床半年　持續插管昏迷指數維持3

▲彰化遭撞小姊妹臥床昏迷半年。（圖／院方提供）

▲彰化遭撞小妹妹臥床昏迷半年。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港陳姓小姊妹，穿越斑馬線時被撞命危，搶命至今已長達半年，生命徵象穩定，但仍呈現重度昏迷，僅靠呼吸器維持生命，由於妹妹反覆發生肺炎，必須施以抗生素，醫護人員持續每2小時為其翻身拍痰，至今不放棄，由於即將開學，醫護人員也希望她能好轉康復，盡快返回學校就學。

伸港鄉3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞上，小姊妹傷勢嚴重，10歲姊姊昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，但後來又出現急性水腦症，昏迷指數又回到3；8歲妹妹昏迷指數為3，須靠儀器維持呼吸心跳。

陳家姊妹車禍昏迷臥床至今天滿180天，無法翻身僅靠呼吸器，醫護人員看得相當心疼，陳小妹妹目前收治在漢基醫院，5月10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，在中西醫及復健等專業醫療護理下，目前狀況生命穩定維持。

▲彰化遭撞小姊妹臥床昏迷半年。（圖／院方提供）

▲彰化遭撞小姊姊臥床昏迷半年。（圖／秀傳醫院提供）

陳小妹妹從入院至今昏迷指數維持3，從未張眼醒過來；由於無法自主呼吸，因此都是靠呼吸器維持生命。生命跡象穩定，醫院持續週一到週五做中醫針灸、復健按摩等治療；家人常來看她，爺爺則是一個禮拜來看1~2次。

收治在秀傳醫院的陳家小姊姊，昏迷指數維持3，生命徵象穩定，院方每日為她做中醫針灸，一週3次肢體復健，所以她的四肢沒有嚴重攣縮。家人姑婆、爺爺及媽媽也常常到院來看她，他們從未放棄，希望能出現奇蹟。

ET快訊
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞好心痛

不只長臉上！醫曝「背痘」6大成因：情緒壓力也有關

房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效

高雄男深夜路邊「打手槍」　單車妹目擊驚喊：女孩小心

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

即／吳子嘉又出事　誣陳時中貪1億美金遭起訴

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家「最後直播」遭霸凌　警：全截圖存證

採尿杯當酒杯塞千元鈔　妙齡裸女闖屋

帥警涉A毒養線民　毒蟲：我也想當警察

網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家回應了

即／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調13路搜索帶回26人

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

獨／蔡阿嘎2孩遭抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

更多熱門

相關新聞

彰化小姊妹仍重度昏迷　妹反覆肺炎

彰化小姊妹仍重度昏迷　妹反覆肺炎

彰化縣伸港陳姓3姊弟，今年2月22日放學返家時，穿越斑馬線遭無照休旅車撞上，10歲姊姊、9歲妹妹頭部重擊、身體多處擦挫傷、送醫搶命至今166天，已逾5個月，生命徵象穩定，但仍呈現重度昏迷，僅靠呼吸器維持生命，妹妹反覆發生肺炎，必須施以抗生素，醫護人員須不分晝夜每2小時翻身拍痰，但不放棄，希望能好轉康復。

和美、二林鎮泡水　地下道變衝滑水道

和美、二林鎮泡水　地下道變衝滑水道

伸港民宅火警2大4小受困陽台　消防架梯救人　

伸港民宅火警2大4小受困陽台　消防架梯救人　

台61線伸港段6車連環撞　2駕駛擦傷送醫

台61線伸港段6車連環撞　2駕駛擦傷送醫

鹹粥嬤孝孫失聯126天　家人收到一張關鍵工作證

鹹粥嬤孝孫失聯126天　家人收到一張關鍵工作證

關鍵字：

心疼秀傳彰基漢基伸港插管

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面