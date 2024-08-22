超心疼！彰化小姊妹臥床半年　持續插管昏迷指數維持3

▲彰化遭撞小妹妹臥床昏迷半年。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港陳姓小姊妹，穿越斑馬線時被撞命危，搶命至今已長達半年，生命徵象穩定，但仍呈現重度昏迷，僅靠呼吸器維持生命，由於妹妹反覆發生肺炎，必須施以抗生素，醫護人員持續每2小時為其翻身拍痰，至今不放棄，由於即將開學，醫護人員也希望她能好轉康復，盡快返回學校就學。

伸港鄉3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞上，小姊妹傷勢嚴重，10歲姊姊昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，但後來又出現急性水腦症，昏迷指數又回到3；8歲妹妹昏迷指數為3，須靠儀器維持呼吸心跳。

陳家姊妹車禍昏迷臥床至今天滿180天，無法翻身僅靠呼吸器，醫護人員看得相當心疼，陳小妹妹目前收治在漢基醫院，5月10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，在中西醫及復健等專業醫療護理下，目前狀況生命穩定維持。

▲彰化遭撞小姊姊臥床昏迷半年。（圖／秀傳醫院提供）

陳小妹妹從入院至今昏迷指數維持3，從未張眼醒過來；由於無法自主呼吸，因此都是靠呼吸器維持生命。生命跡象穩定，醫院持續週一到週五做中醫針灸、復健按摩等治療；家人常來看她，爺爺則是一個禮拜來看1~2次。

收治在秀傳醫院的陳家小姊姊，昏迷指數維持3，生命徵象穩定，院方每日為她做中醫針灸，一週3次肢體復健，所以她的四肢沒有嚴重攣縮。家人姑婆、爺爺及媽媽也常常到院來看她，他們從未放棄，希望能出現奇蹟。