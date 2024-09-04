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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

得罪賴政府？潛艦國造2要角突下台　王鴻薇：到底擋了誰的財路

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇質疑，潛艦國造要角下台，後續計畫誰主導？。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國防部日前將明年度國防預算書送達立法院，針對各界關注的潛艦國造預算，預計從明年起分14個年度執行到民國127年建造7艘後續潛艦，雖然明年僅編列20億元，不過後年起將大幅增加到170億元，120年將達到預算高峰的321億元。國民黨立委王鴻薇今（4日）質疑，在賴政府上台後，潛艦國造工程二個重要人卻離退，「擋到了誰的財路？未來潛艦國造由誰主導？」

負責「潛艦國造」重要政策的台灣國際造船公司（簡稱「台船」），日前發生高層人士地震，擔任台船董事長8年的鄭文隆正式下台，外界解讀，鄭文隆之所以遭到撤換，主要係鄭文隆「不時對外彰顯自己在潛艦國造計畫的角色和重要性」，將潛艦國造案歸功於前總統蔡英文，犯了新政府的大忌；此外，負責潛艦國造工程的海軍中將邵維揚，由於年齡即將屆滿中將服役最大年限60歲，也將屆齡退伍。

王鴻薇對此表示，國防部八月底將明年度預算書送到立法院，各界關注的潛艦國造預算，編列二千八百四十億元預算、從明年起分十四個年度執行，來建造七艘後續潛艦。然而潛艦國造海鯤號的三位靈魂人物卻有兩人已經或即將離職，未來潛艦國造由誰主導，令人質疑。

王鴻薇提到，海鯤號三位主要角色中，黃曙光今年四月欲請辭國安會諮委、潛艦國造小組召集人等職，雖在新政府上台後獲留任國安會諮詢委員。但近期卻又有台船董事長鄭文隆無預警下台、國防部參事海軍中將邵維揚即將屆齡退伍，被視為潛艦國造三要角三缺二。

潛艦國造從規畫至今經歷各種風雨，終於到了原型艦下水準備測試階段，並編列後續艦的階段，但在新政府上台後，潛艦國造工程二個重要人卻離退，王鴻薇質疑，該項計畫是否會有什麼變卦，甚至擋到了誰的財路？

「尤其台船多為承攬政府重大船艦的公司，潛艦國造則是民進黨政府上台後國防重要政績」，王鴻薇直言，這個案子從開始規劃到現在都被各方認為「水很深」。因此好不容易穩定的潛艦風波，竟然在政府編列長達十四年的2800億預算後，台船的董事長鄭文隆竟然突被無預警被要求離職，而且幕後主導人據說是賴清德親信，而後續的潛艦國造，是國防政策主導，還是掮客利益來主導？恐怕最近人事結果不禁令人憂心。
 

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