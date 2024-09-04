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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團提刪監察院全部預算　監院：阻礙政治獻金申報查核

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團昨（3日）提出新會期將推動修憲廢考、監，及刪除監察院全部預算。對此，監察院回應，對於修憲主張，監察院一切尊重立法院決定及民意共識。監察院也提到，目前監察院就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調查，期許外界給予一定尊重，倘刪除必要業務費用勢將阻礙查核工作之進行，進而影響廉政業務及政府透明。

民眾黨團總召黃國昌痛批監察院是廢物院，並提出新會期主張：修憲廢除考試院、監察院，立委張啟楷也表示，黨團主張除基本人事費及財產申報費外，刪除監察院所有預算。

對於在野黨主張，監察院指出，本院114年度預算案已隨同行政院114年度中央政府總預算案於113年8月30日送至立法院審議，待該院開議及院會將總預算案交付各委員會審查後，本院將再針對上開年度預算案向司法及法制委員會說明。

民眾黨團喊話修憲廢除監察院，監察院表示，已多次對外說明，一切尊重修憲程序及結果。

監察院說明，依據憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之法定程序。關於修憲廢除監察院，監察院皆尊重立法院決定及民意共識。

監察院也提出，依政治獻金法第4條第1項規定，受理政治獻金申報之機關為監察院。監察院處理政治獻金申報、公告及查核等業務，目前監察院就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調查，期許外界給予一定尊重，倘刪除必要業務費用勢將阻礙查核工作之進行，進而影響廉政業務及政府透明。

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