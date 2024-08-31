百人搶當海員新星「生活費學費省百萬」　9／1起開放報名

▲國立東港高級海事水產職業學校的6名學生，報名通過入選為「小海星」。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

船員薪資誘人，航港局與國內海事職院校、航商合作推出「海員新星培育計畫」，入選學生每年可獲得學雜費、生活費等補助，估計上百萬元，在今年第一階段報名吸引超過百人，最後僅21人獲選，相當競爭，第二階段釋出14個名額，航港局於9月1日起開放報名，培育更多海運人才。

為充足船員人才庫，航港局推動「海員新星培育計畫」今年邁入第3年，開放國內6所海事職院校及3所海事相關大學的在學生報名，由航商提供學雜費、住宿費，更加碼生活津貼，每年補助額度最高可領10萬至18萬元。

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航港局指出，若是高一學生參加該培育計畫並獲選，3年高中加上4年大學的時間，補助費用能領到上百萬元，不過航商投入這麼多成本，遴選時檢視書面文件、面試及學業成績等過程相當嚴謹，因此能夠入選也不算容易。

「船上薪資是陸上的3倍。」航港局人員透露，小海星在培育期間，有的航商會安排上船實習，以理解船上的工作模式，有助於畢業即就業，若畢業後順利上船工作，年薪百萬也是可能的。

東港海事高職輪機科蕭姓主任表示，海員新星培育計畫獎學金提供學生在經濟上的支持，減輕有志從事海運人員的學生在學期間學費、生活費的負擔，使他們能更專注於學業及專業技能的養成。

他說，對學生而言也是一種對努力與潛力的認可，提高學生自我信心，且與海運公司合作的工作安排，有助於學生在畢業後工作的職涯發展，如此可以幫助學生建立職業網路和獲得實際的工作或實習機會。

航港局表示，將持續與航商及海事院（職）校合作，持續宣導船員職業，鼓勵偏鄉學子就讀航輪科系，同時也鼓勵在學學生加入培育計畫，為海運市場培育更多優秀的海運人才。線上報名網址https://reurl.cc/97dr6a。