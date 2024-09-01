職訓身障學員站出來　「讓創意飛翔、讓夢想綻放」成果展熱鬧登場

▲勞動部雲嘉南分署攜手台南市復健青年勵進會，1日於台南西港胡麻嫂擔露館前廊道舉辦「讓創意飛翔、讓夢想綻放」職訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為展現身障者職訓後的精彩成果，勞動部雲嘉南分署攜手台南市復健青年勵進會，1日於台南西港胡麻嫂擔露館前廊道舉辦「讓創意飛翔、讓夢想綻放」職訓成果展。

勵進會理事長王瑞宏表示，活動現場除展示「皮件工藝技術人員培訓班」及「袋包車縫人員培訓班」學員作品，還邀集往年結訓的學長、姊共同設攤，共計11攤的手作成果，現場展售的皮革及布包等手作藝品讓民眾大開眼界，紛紛前往攤前搶購、給予職訓成果高度評價。

雲嘉南分署副分署長許慧香特地到現場為身障學員打氣，並表示為使職訓內容更貼近身障者需求、協助身障者習得技能，分署10年來開辦了84班以身障者優先參訓的「融合式專班」，且為鼓勵身障者克服身心狀態走出家庭接受職訓，近年也加入多項支持性的服務，包括心理諮商輔導、職涯諮詢、訓後就業追蹤及訓練輔具協助等，透過實質性的幫助降低身障者的參訓障礙，並感謝勵進會的暖心與專業指導，協助身障者學員蓄滿就業正能量、改變其職涯歷程。

勵進會執行長林綉玲也說，為協助身障者習得技能、銜接就業，協會自2014年起承接雲嘉南分署開辦身障者職訓課程，迄今已辦理21班、協助超過300名身障學員習得技能，她坦言對於身障者最大的難處就是走出家庭參訓，勵進會秉持著暖心陪伴的初衷，讓學員透過訓練找到自信及個人價值，本次成果展除讓本期結訓學員直接面對顧客行銷商品，也開放歷年結訓身障學員設攤展售，還有手作皮革DIY體驗，吸引許多名眾前來參加、熱鬧滾滾！

本次代表致謝詞的結訓學員小甄，因健康問題不僅讓自己封閉不願走出家園，還因此陷入重度憂鬱，在親友的鼓勵下打開心房、報名皮革的職前課程，透過職訓加持從皮革工藝零經驗者，逐漸掌握了皮革技能，並將其繪圖能力應用於皮革工藝上，不僅成功開創職涯新歷程，也讓生活有了新的目標，她感激地表示勞動部的職業訓練，不僅讓她習得專業技能，更讓她重拾信心，面對人生的挑戰！

雲嘉南分署為協助失（待）業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，其中符合身心障礙等特定對象身分，勞動部將負擔全額訓練費用，鼓勵待業民眾踴躍報名職訓，技術在手、就不怕找不到工作，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打雲嘉南分署06-6985945轉1599洽詢。