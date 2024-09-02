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勞動部雲嘉南區銀髮中心開幕啟用　年助12000位壯世代就業

▲為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部部長何佩珊主持銀髮中心開幕啟用儀式，立委王育敏、林俊憲、台南市副市長葉澤山、勞動力發展署長蔡孟良及雲嘉南分署分署長劉邦棟等人也都出席活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，2日正式開幕啟用，可提供55歲以上民眾與企業包括職涯諮詢、就業媒合、銀髮人力再運用及推動友善職場等服務方案，預計今年協助轄區 12000 名壯世代勞工提升就業力，再創職場新價值。

勞動部部長何佩珊親自南下主持銀髮中心開幕啟用儀式，包括立法院王育敏委員、林俊憲委員、台南市副市長葉澤山、勞動力發展署長蔡孟良及雲嘉南分署分署長劉邦棟等人也都出席活動。何佩珊說，根據國發會人口推估報告，明年台灣65歲以上人口將達20％，正式邁入超高齡社會，希望藉由就業促進資源的運用，將銀髮中心打造為高齡人才的就業準備前哨站，歡迎民眾善用銀髮中心資源，「多來走走逛逛，為就業找出路」。

自2020年公布施行「中高齡者及高齡者就業促進法」，勞動部也陸續於勞發署轄下的北分署、高分署、中分署及桃分署成立銀髮中心，而南分署銀髮中心的正式啟用，將可為雲嘉南地區的壯世代朋友打造專屬的就業、職訓、創業或青銀合作的資源平台。此外，中央也與各地方政府合作，成立 20個銀髮人才服務據點，將可完善全台銀髮人才服務網絡。

▲為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「相信他們會是企業人力缺口的好幫手」，何佩珊說，壯世代不但有寶貴的實務經驗，也有責任感、具抗壓性等特質，呼籲企業多給壯世代就業機會，營造友善樂齡職場，政府亦有不少補助方案鼓勵企業聘用銀髮人才，如「職務再設計」計畫，補助包含改善工作設備與流程、方法、提供就業輔具等，每人每年補助企業最高10萬元；另有「壯世代就業促進獎勵實施要點」，補助重返職場的壯世代勞工最高 6萬元、雇主最高30萬元，希望透過勞雇雙獎勵的措施，促進中高齡者就業，也解決廠商人力不足的問題。

雲嘉南區銀髮中心設有職涯諮詢區與民眾交流區，更搭配科技互動設備，協助壯世代民眾探索個人優勢，做好就業準備，減少入職後的摸索磨合期。此外，還規劃有輔具體驗區，讓壯世代工作者可事先熟悉各項輔具操作，也協助企業引進輔具及流程改善，建立更加友善的職場環境，吸引人才。預計於今年開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各2,000筆，提升中高齡及高齡者的勞動參與率。

▲為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開幕活動還有台南市勞工局長王鑫基、雲林縣勞青處副處長許木山、中華民國工業區廠商聯合總會顧問蔡培松、亞太 ESG行動聯盟理事長戴謙、嘉南藥理大學副校長張翊峰與不少企業代表都親自出席。

▲為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南區銀髮中心位於台南市東區長榮路一段181號4樓，服務時間為每週一至週五上午8時至 12時，下午1時至5時，服務電話為（06）275-1717，歡迎民眾及企業廠商多加運用，更多中高齡及高齡人才就業資訊與相關協助方案可至雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，或追蹤「雲嘉南區銀髮人才資源中心」臉書粉絲專頁及「45+就業資源網」，獲取最新資訊。

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