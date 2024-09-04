傳以色列同意完全撤出費城走廊　納坦雅胡辦公室未否認

▲以色列裝甲車輛行駛在加薩南部拉法附近的費城走廊。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕在停火協議上讓步，堅稱以軍不能撤出加薩與埃及邊境的「費城走廊」（Philadelphi corridor），必須無限期保持軍事存在。不過如今有消息指出，以色列談判代表已向卡達表態，稱以軍會將在停火協議第二階段從費城走廊完全撤出。

以色列時報援引一名阿拉伯外交人員說法指出，在納坦雅胡發表上述言論之前，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）已緊急飛往卡達杜哈，向卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）知會以色列政府的立場。

值得一提的是，納坦雅胡辦公室並未否認這些消息，僅提到現階段尚未討論到停火協議第二階段。

美國此前表示，以色列已經同意最新停火協議，也就是在為期6周停火的第一階段撤出費城走廊沿線人口稠密區。但拜登政府這項聲明為以軍留守費城走廊其他區域留下可能性。拜登1日曾說，將會在本周向以色列與哈瑪斯提出最終停火協議方案，外傳時間點將在6日之前。

▼納坦雅胡堅持以軍必須駐留在加薩南部的「費城走廊」。（圖／路透）