納坦雅胡挨轟「個人利益置於國家之前」　前戰時內閣怒開砲

▲6名人質遭行刑式槍殺，以色列爆發大規模抗議。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列6名人質在加薩遭到行刑式槍殺，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻拒絕在停火協議上讓步，引發國內前所未有的大規模示威。對此，他的最大政敵、前戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）批評，納坦雅胡把個人利益置於國家利益之前。

6名人質遭處決的消息傳出後，納坦雅胡2日發表演說，罕見向死者家屬致歉，卻再度堅稱以軍不能撤出加薩與埃及邊境的「費城走廊」（Philadelphi corridor），而這個立場已經成為停火協議的主要障礙。

以色列多地爆發大規模抗議，指責總理談判破局，未能停火、釋放人質，全國最大工會也宣布將全面罷工。一位消息人士更向CNN表示，「這傢伙在一次演講中毀掉一切。」

▲以色列總理納坦雅胡（左）、前戰時內閣部長甘茨（右）。（圖／達志影像／美聯社）



甘茨曾任參謀總長、戰時內閣部長，也是中間偏右國家團結黨（National Unity）的領袖。他3日在特拉維夫市（Tel Aviv）的以色列律師協會年會上表示，納坦雅胡已經「迷失方向」，並且「把自己視為國家……這是很危險的。」

甘茨認為，對於避免哈瑪斯走私武器，「費城走廊」確實很重要，但堅持在那裡駐軍，不僅會讓以色列士兵成為「活靶」，也無法阻止哈瑪斯透過地下隧道走私。

納坦雅胡宣稱，一旦以軍撤離「費城走廊」，未來將因為國際壓力而很難再次駐軍。甘茨對此反駁，「如果我們有需要的時候，就能夠返回費城（走廊）。」他也呼籲舉行新的選舉，「如果納坦雅胡不明白，10月7日以後一切都改變了……如果他不夠強壯，去承受返回費城走廊的國際壓力，讓他放下鑰匙回家吧。」