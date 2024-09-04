美國政府起訴「哈瑪斯6名領袖」　7大罪狀指控恐怖攻擊

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）與另外5人遭到美國政府起訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國3日宣布起訴哈瑪斯6名領袖，指控他們計畫、支持、實施了去年10月7日針對以色列南部的恐怖攻擊，導致1200人死亡，包含至少43名美國公民。

CNN、路透社報導，6名哈瑪斯領袖面臨7項罪名，包括恐怖主義、密謀謀殺美國公民、密謀使用大規模殺傷武器導致死亡等。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中表示，「正如我們起訴書概述的那樣，這些被告擁有武器、政治支持、來自伊朗政府的資金、來自真主黨的支持」，領導著哈瑪斯摧毀以色列國，並且殺害平民。

6名被告之中，依然活著的，包括目前躲藏加薩的哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）、在卡達擔任僑民辦公室負責人的前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）、位於黎巴嫩的高階官員巴拉卡（Ali Baraka）。

至於已經過世的，包括7月在伊朗被暗殺的前政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、7月在加薩被以軍擊殺的卡桑姆旅指揮官德伊夫（Mohammed Deif）、3月被擊殺的卡薩姆旅副指揮官伊薩（Marwan Issa）。