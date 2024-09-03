哈瑪斯將公布6人質「最後遺言」　警告以色列：一旦接近營救就處決

▲ 哈瑪斯公布6名人質生前錄製的影片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以軍8月底在加薩走廊尋獲6具人質遺體，遭人近距離射中後腦杓，有如行刑式槍決，點燃以色列人民怒火。哈瑪斯2日公布6人生前錄製的影片，揚言公開他們死前最後遺言，還暗示若以軍試圖營救，其他人質恐怕也會遭受相同命運。

根據《紐約郵報》，哈瑪斯2日透過Telegram公開最新影片，顯示8月31日在拉法地道尋獲的6名死者身影，包括40歲的蓋特（Carmel Gat）、33歲的羅巴諾夫（Alexander Lobanov）、27歲的薩魯西（Almog Sarusi）、25歲的丹尼諾（Ori Danino）、24歲的耶魯夏米（Eden Yerushalmi）和23歲以裔美籍的赫許（Hersh Goldberg-Polin）。

這段黑白影片中6人一一自我介紹，可見他們被關押11個月後神情憔悴、身形消瘦。影片釋出時正值赫許的葬禮，且哈瑪斯還用字幕預告，「我們將在幾小時後公布他們的最後訊息」。

以軍發現6人遺體後聲明說明，「據我們的初步評估，在我們找到他們前不久，他們遭哈瑪斯恐怖分子殘忍殺害。」以色列官員也認為，他們是在以軍接近時遇害。

哈瑪斯還祭出警告，未來一旦以軍靠近試圖營救，就會處決人質。根據Axios，哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）發言人烏拜達（Abu Ubaida）2日聲明宣布，「我們向所有人明確宣告，紐瑟拉特難民營（Nuseirat）事件後，我們向負責看守囚犯的聖戰士發布新的指示，有關占領軍接近拘留（人質）的地點時，該如何處理他們。」

這份聲明似乎證實6名人質被殺是因以軍太靠近，而哈瑪斯目前仍扣留約102名人質。該組織高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）指出，「納坦雅胡（以色列總理）殺死6名囚犯，還決心殺死剩下的人。以色列人應該在納坦雅胡和協議之間做出選擇」，指的就是納坦雅胡不願接受的停火計畫，部分原因是該計畫無法確保剷除哈瑪斯。