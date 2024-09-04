　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一天內死2次！54歲婦重病在家身亡　遺體送醫竟「起死回生」

▲▼ 。（圖／翻攝自rip.ie）

▲ 馬丁長期與疾病奮鬥後過世。（圖／翻攝自rip.ie）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起離奇事件，一名54歲婦女久病多時，去年10月在家中被急救人員宣告死亡，「遺體」送醫後卻起死回生，經過檢查才發現她其實還有生命跡象，雖然幾小時後便辭世，仍引發家屬對醫療程序的質疑，相關調查仍在進行。

根據《每日郵報》，54歲死者馬丁（Olive Martin）來自愛爾蘭莫納漢郡小鎮卡里克馬克羅斯（Carrickmacross），後來搬到英格蘭達蘭郡中心的達靈頓（Darlington），和丈夫凱文同住，在一間商店工作，但她長期受疾病所苦，去年10不幸病逝。

馬丁在家人陪伴下，由獲報趕抵家中的東北救護車服務中心（NEAS）人員宣告死亡，送達醫院後卻「醒過來」，檢查才發現她其實還有生命跡象，不過幾小時後就與世長辭，一天內竟二度被宣告死亡。

警方調查已經結束，並未提出任何指控。但醫療監督機構正對這起案例展開調查，主要重點是釐清NEAS人員當下處理措施是否適當。

NEAS醫護主任霍奇（Andrew Hodge）則稱，他們一得知這起事件就聯絡家屬及調查情況，「現場醫護人員面臨一起複雜的臨床病例，我們正與合作夥伴及其他相關單位密切合作，以了解事件全貌，調查完成以前無法進一步置評」，並向家屬道歉與致哀。

ET快訊
10天9.5萬坐月子！寶寶「屁股爛肉黏尿布」　母怒：醫師沒發
最低工資漲幅破4%「超乎預期」！商總：恐引發另一波物價通膨
快訊／新北死亡車禍！聯結車右轉輾斃單車騎士
快訊／5縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／吊籃墜落！　3人宣告不治
大聯盟本季最速火球！　狂飆近170公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

郵輪船員鎖門「性侵女乘客」　郵輪公司要賠償她近4億

清純女大圖書館「露奶直播」！邊唸書邊掀衣　車頭燈秒彈出

搭機慘遇開腿男！　女崩潰被2男夾在中間「腿全程緊貼」畫面曝

茂木敏充正式投入自民黨總裁選舉　盼推動「零增稅」經濟政策

警告三戰瀕臨爆發　川普：我有計畫「保證」解決烏俄戰爭

友邦史瓦帝尼56歲國王「爽娶第16任妻」　南非前總統21歲愛女

一天內死2次！54歲婦重病在家身亡　遺體送醫竟「起死回生」

開戰最大規模！烏克蘭內閣改組至少7高官請辭　包括外長庫列巴

剛生完寶寶「丈夫突然離世」！　人妻一看手機更心碎

印度實習女醫遇害促新法通過！　「性侵致死」最重擬判死刑

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

郵輪船員鎖門「性侵女乘客」　郵輪公司要賠償她近4億

清純女大圖書館「露奶直播」！邊唸書邊掀衣　車頭燈秒彈出

搭機慘遇開腿男！　女崩潰被2男夾在中間「腿全程緊貼」畫面曝

茂木敏充正式投入自民黨總裁選舉　盼推動「零增稅」經濟政策

警告三戰瀕臨爆發　川普：我有計畫「保證」解決烏俄戰爭

友邦史瓦帝尼56歲國王「爽娶第16任妻」　南非前總統21歲愛女

一天內死2次！54歲婦重病在家身亡　遺體送醫竟「起死回生」

開戰最大規模！烏克蘭內閣改組至少7高官請辭　包括外長庫列巴

剛生完寶寶「丈夫突然離世」！　人妻一看手機更心碎

印度實習女醫遇害促新法通過！　「性侵致死」最重擬判死刑

限乘2人！雲林飼料廠吊臂斷裂「3死1重傷」　業者認了吊籃有4人

許光漢低調當兵「好友事前也不知情」　張軒睿搖頭：沒辦歡送趴！

巴黎奧運聯手詹皇感覺太美妙　柯瑞盼兩人「共享」更多經歷

濕紙巾擦手！　醫示警：小心越擦越髒

郵輪船員鎖門「性侵女乘客」　郵輪公司要賠償她近4億

南韓女星崔呈媛爆遭公司下令「在外不要說話」！　1舉動讓小鐘戀愛直告白

鄰居佔車位爆衝突！高雄夫妻拿球棒、雨傘上門　3人互毆進警局

蔡其昌發U18中華隊6萬加菜金　喊話柯敬賢要上大聯盟

「蘋果牛奶」香氣煥膚太療癒！妝前擦就是韓妞最夯用法

最低工資漲幅破4%「超乎預期」！商總許舒博：恐引發另一波物價通膨

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

邀72男「性侵妻」對女兒也下手

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

印尼公布13免簽國家、地區　台灣未入列

「超夯防身小物」機場安檢大NG

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

北韓淹水太丟臉　金正恩震怒「槍決」地方官

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

罕見！「深海隱士」現蹤南極

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

瀕死4階段　1聲音就知道快走了

更多熱門

相關新聞

瀕死4階段　1聲音就知道快走了

瀕死4階段　1聲音就知道快走了

美國臨終病房護理師茱莉（Julie McFadden）透露，人們自然死亡之前，身體往往會經歷4個階段，包括喉嚨發出的咯咯聲。她認為「教育能夠減少恐懼」，如果人們都了解「死亡實際上是什麼樣子」，有助於更好地面對親友離世。

即／35歲移工翹班6樓墜下亡

即／35歲移工翹班6樓墜下亡

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

Google地圖發現去世愛貓　男感動：好想牠

關鍵字：

奇蹟英國死亡調查醫療

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

《星鳴特攻》上市2週墜毀

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面