一天內死2次！54歲婦重病在家身亡　遺體送醫竟「起死回生」

▲ 馬丁長期與疾病奮鬥後過世。（圖／翻攝自rip.ie）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年發生一起離奇事件，一名54歲婦女久病多時，去年10月在家中被急救人員宣告死亡，「遺體」送醫後卻起死回生，經過檢查才發現她其實還有生命跡象，雖然幾小時後便辭世，仍引發家屬對醫療程序的質疑，相關調查仍在進行。

根據《每日郵報》，54歲死者馬丁（Olive Martin）來自愛爾蘭莫納漢郡小鎮卡里克馬克羅斯（Carrickmacross），後來搬到英格蘭達蘭郡中心的達靈頓（Darlington），和丈夫凱文同住，在一間商店工作，但她長期受疾病所苦，去年10不幸病逝。

馬丁在家人陪伴下，由獲報趕抵家中的東北救護車服務中心（NEAS）人員宣告死亡，送達醫院後卻「醒過來」，檢查才發現她其實還有生命跡象，不過幾小時後就與世長辭，一天內竟二度被宣告死亡。

警方調查已經結束，並未提出任何指控。但醫療監督機構正對這起案例展開調查，主要重點是釐清NEAS人員當下處理措施是否適當。

NEAS醫護主任霍奇（Andrew Hodge）則稱，他們一得知這起事件就聯絡家屬及調查情況，「現場醫護人員面臨一起複雜的臨床病例，我們正與合作夥伴及其他相關單位密切合作，以了解事件全貌，調查完成以前無法進一步置評」，並向家屬道歉與致哀。