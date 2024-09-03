小草之死「四叉貓遭出征」！吳欣岱痛心：了解真相前不該歸咎憾事

▲台灣基進秘書長吳欣岱。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市永和區某商業大樓2日晚間發生墜樓案，事後查出死者為曾與與網紅「四叉貓」（劉宇）發生肢體衝突的小草、33歲黃姓男子，事件曝光後也讓不少網友將矛頭指向四叉貓。對此，台灣基進秘書長吳欣岱表示，對於四叉貓遭出征感到非常痛心，呼籲大家在了解事情真相之前，不應該輕易把悲劇歸咎於任何人身上。

吳欣岱2日晚間在臉書分享自己作為網路霸凌受害者的經驗，並透露她在參選過程中看過太多造假攻擊的訊息，也因此她一直告訴自己，除非確定帳號背後是一個活生生的人，不然言論都不要太過當真，「這是為了自保，也是為了心理健康，從政必然要付出的代價。」

▲網紅四叉貓。（圖／記者謝盛帆攝）

然而，當黃男的悲劇發生後，四叉貓遭到許多帳號出征，為此吳欣岱也坦言自己非常痛心。她認為，對於精神狀況不穩定的人來說，最好避免接觸過多的激化因素，尤其在政治場合，情緒更容易被激化。

吳欣岱強調，任何一個成熟的組織或有善念的大人，在完全了解事情真相之前，都不應該把憾事歸咎在任何一個人身上，呼籲大家應該就事論事，多進行理性溝通，少進行攻擊，以免網路攻擊的風潮進一步擴大，造成更多的傷害。