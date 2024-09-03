小草「最後對話」曝光　網紅護理師：一般人承受不了四叉貓的取笑

▲網紅護理師張喬瑜透露最後與黃男的對話。（圖／翻攝張喬瑜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨33歲黃姓支持者，日前到北檢聲援民眾黨主席柯文哲時，與網紅「四叉貓」（劉宇）發生衝突遭提告，最後疑似不堪霸凌輕生。對此，「柯粉」護理師、民眾黨資深黨員張喬瑜表示，她也曾經被四叉貓這樣對付過，深知一般人根本承受不了。

張喬瑜表示，她透過影片就認出黃男是相處半年的伙伴，他們都是民眾黨的一般支持者，「我看到四叉貓等人取笑他的疾病，張貼他照片不斷的嘲笑謾罵，也看到他被告了」。

▲黃瓊慧（左）、四叉貓（右）。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

張喬瑜說，她看到黃男的遭遇時，曾給黃男聯繫方式關心，希望陪同對方一起面對，而不是一人承擔。沒想到，2日晚間就看到黃男傳訊說「喬喬，我可能要離開了」，嚇得她全身發抖、立刻拿手機打電話給黃男，溝通、拜託9分鐘，認為對方較為穩定後才心安。

張喬瑜表示，期間她仍不斷傳訊關心，但黃男突然不回訊息，讓她感到非常不安，便馬上動身到警局報案，最後才從警方口中得知死訊，「我有過去被四叉貓這樣對付的經驗，我知道這些過程這一般人一定承受不了」。

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