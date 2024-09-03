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賴清德扶轎贈匾　嘉義「神鬼嘉年華城隍夜巡」正式起跑

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 賴清德出席城隍夜巡與市長黃敏惠及城隍廟董事長賴永川共扶神轎  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動9月3日（農曆八月一日）展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境，今年由嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭臺，以「重現百年，三神共祭」呈現。

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市府團隊在市長黃敏惠率領下參加城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆八月初一「城隍夜巡 夯枷解厄」為歷史悠久且名揚國際的祈福遶境盛事，今(3)日中午，盛大遶境隊伍由城隍廟埕出發，今年適逢甲辰龍年，特別邀請北港媽祖、東門龍王一同與城隍廟夜巡諸羅城，「重現百年，三神共祭」盛況空前，更有遠自韓國而來的網紅團踩線，體驗夯枷、感受宗教文化魅力。

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民眾陸續隨著城隍夜巡出發遶境 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，嘉義市諸羅建城320年，有悠遠且豐富的人文歷史，嘉義城隍廟是市民的信仰中心，每年中元節不僅會舉辦嘉義地區輪普外，農曆八月初一盛大的城隍夜巡、掃路角以及夯枷等傳統儀式感十足，也是嘉義市珍貴的無形文化資產，許多信眾一同與神共進、夯枷解厄，所到之處熱鬧非凡。感謝城隍廟在賴永川董事長以及董監事的努力，讓城隍夜巡更加盛大，並注入豐沛藝文能量，傳遞在地文化扭轉中元節的印象，展現城隍廟在保存傳統的同時，賦予宗教文化嶄新風貌，與市府團隊嘉義在色宗教祭典文化推向國際觀光舞臺，向國際宣揚嘉義城隍廟的珍貴文物以及歷史淵源。

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠說，在1886年嘉義地區發生旱災，當時為了解百姓之苦，迎請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王祈雨，時隔百年三位神明再次來到嘉義市，帶給市民安定力量，保佑嘉義市四時無災，風調雨順。此外，晚上緊接而來的是，「城隍機甲」也將在嘉義市地標噴水圓環中亮相，歡迎各界好朋友一同到場共襄盛舉。

賴清德表示，很高興來到嘉義市城隍廟共同參拜祈福，城隍爺是大家的信仰，也是安定民心的重要力量，感謝城隍廟董監事用心傳承文化，讓台灣宗教文化之美揚名。賴清德總統更邀請德高望重的城隍廟董事長賴永川任國策顧問一職，在關切嘉義市鐵路高架化進度的同時，允諾全力支持嘉義市的市政建設，感謝黃敏惠市長與市府團隊的協助與合作，讓市政越來越進步。

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義城隍廟董事長賴永川誠摯邀請全國各地的好朋友一起來到嘉義市，今年城隍夜巡諸羅城特別不一樣，以傳統文化與現代科技完美結合，為嘉義幸福城市注入新的生命力，打造下一個文化傳統與現代兼容並蓄的AI創新城市。隨著科技的發展，邀請共同參與這一文化盛宴，共同紀錄這傳統與創新交織的難忘嘉年華夜晚，見證嘉義市的特有宗教之美。

▲▼ 賴清德出席城隍夜巡 。（圖／記者翁伊森攝）

今年城隍夜巡系列活動精采盛大，遶境沿途熱鬧滾滾，更有來自韓國的網紅團慕名而來踩線，參與夯枷等活動，體驗城隍夜巡魅力。嘉義市政府今年由黃敏惠市長率領市府團隊及嘉義城隍廟、觀光及產業界代表前往韓國推廣旅遊，展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化、住宿體驗及特色產業，吸引海內外目光。

廟方表示，今年遶境隊伍中安排有官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街演示，與展示城隍爺陰陽審判之器物，如生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具以教化民心。特殊古裝隊伍、陣頭表演，以及象徵懺悔消災解厄的「夯枷祈福」儀式，成了民眾拍照和目光焦點。下午眾所期待「城隍機甲」也將隆重登場，與「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，歡迎信眾一同來參與一年一度的盛事。

城隍夜巡諸羅境活動最具傳統的官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街，與教化民心展示城隍爺陰陽審判之器物:生死簿、孽鏡台、油鍋地獄，系倡導「福禍因果關係，壞事不能做」之善良文化。同時夜巡夯枷解厄科儀乃民眾若是做錯事想要懺悔或是發願未達成，就會以戴「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪；祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵。不僅在全國享有盛名，還吸引了來自世界各地的遊客。

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