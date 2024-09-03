北檢押柯失敗「顏面掃地」！趙少康：或許是手上的資料太多

▲中廣前董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被台北地檢署聲押禁見，不過經台北地院審理後裁定無保請回，北檢經過一天一夜的準備後，在3日晚間7點多已將抗告狀連同卷證資料送到高院聲請抗告。對此，中廣前董事長趙少康分析，先前羈押失敗已經讓檢察官顏面掃地，此次提出抗告的證據力勢必更受到嚴格檢視。

柯文哲被檢方認為在京華城容積變更案中，涉嫌違反《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，因而聲請羈押，不過2日清晨台北地方法院裁定無保請回。對此，趙少康今（3日）在臉書發文表示，此次的羈押失敗確實讓許多人感到驚訝，因為從5月起，檢察官已經查了3個多月，約談了不少人，最後才將目標指向柯文哲。

趙少康指出，儘管柯市府圖利威京集團的事實明確，但是到底是誰指示拍板，當中有沒有對價關係，還待司法調查釐清。他認為，因為這起弊案牽涉的利益超過200億元，茲事體大，檢方一定會提出抗告，要將全案查個水落石出。

▲柯文哲無保請回，目前檢方已提出抗告。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康指出，全案重點只有一個，就是柯文哲有沒有指示放寬京華城的容積率，甚至有沒有出現即使部屬反對，柯文哲還堅持放寬的狀況，「看起來，或許是因為檢察官手上的資料太多，除了想辦柯文哲圖利，還想朝向收賄偵辦，希望提高定罪機率，一旦求功心切，就會馬失前蹄。」

另外，對於柯文哲聲稱自己到今年3、4月才知道京華城容積率被放寬到840%的說法，趙少康直言「很難令人相信」，因為姑且不論主責的副市長彭振聲會向柯報告，柯自己批了公文，當時京華城容積率就已經被很多人質疑，也被議員質詢，「柯文哲怎麼可能不知道？」

趙少康強調，先前羈押失敗已經讓檢察官顏面掃地，提出抗告的證據力勢必更受到嚴格檢視，為了讓全案真相大白，不能冤枉任何官員，也不能讓該負責任的人逍遙法外。