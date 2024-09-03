被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

▲前台北市都發局長、現任台北市工務局長黃一平。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，引發各界高度關注。前立委高嘉瑜在臉書上以「細思極恐的京華城駐北市府包圍網」為題，點名一共7個人，並認為柯文哲身邊滿滿京華城關係人；而其中一位被點名的現任台北市工務局長黃一平稍早發出聲明，表示京華城容積調整過程是他回任北市府公職前的事情，自己並沒有任何牽涉該案處理。

針對被高嘉瑜點名並影射是京華城關係人，黃一平稍早發布聲明表示，本人於民國109年8月至110年1月擔任中華工程公司「朱蕙蘭董事長」特助，協助朱蕙蘭有關「越南發展佈局及工程專業規劃」；自己於110年2月方回任台北市政府擔任公職，該案都市計畫程序於他回任台北市政府前即已啟動，並已完成公開展覽，進入獨立機關都委會審議中。

黃一平提及，查該案始末，京華城公司早於109年3月17日陳情市府有關80年都市計畫書容積率、109年5月21日台北市都市計畫委員會（都委會）成立該案研議專案小組、109年10月12日市府都發局召開「為京華城股份有限公司提出修訂細部計畫案土地使用分區管制規定以增列相關容積獎勵項目」專家學者諮詢會議、109年11月17日都市計畫公開展覽、109年12月24日都委會成立該案審議專案小組。

黃一平指出，該都市計畫變更程序至109年底，已進入北市府的獨立機關都委會審議程序中，上述過程「均是本人回任台北市政府公職以前，本人均未有任何牽涉該案處理」。

黃一平說明，自己在110年2月起擔任都發局長，因不具都市計畫委員會委員身份，故均未參與該都市計畫變更程序相關討論與決策；110年9月都委會審議通過該容積調整案，該都市計畫變更審議就完成程序，都發局僅依委員會審議結果簽核進行行政上公告作業，再查該公告簽核需由府級以上人員核章，始可完成對外公告程序，「整體過程本人均依法處理，並無立場偏頗情事」。