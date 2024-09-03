快訊／柯文哲無保請回！北檢抗告卷證送到高院了　法官閱卷中

▲柯文哲經台北地院裁定無保請回，台北地檢署提出抗告，卷證已經送到高等法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被台北地檢署聲押禁見，不過經台北地院審理後裁定無保請回，北檢經過一天一夜補強證據後，在3日下午5點向台北地院提出抗告，台北地院晚間7點多已將抗告狀連同卷證資料送達高等法院。

高等法院表示，已經收到北院的抗告卷證，會先交由值班法官閱卷，閱畢後再由合議庭一起評議決定，但閱卷通常很花時間，預計明天（4日）上午再編案號處理。

回顧事件，檢調查出京華城容積率在柯文哲擔任市長期間暴增到840%，質疑有圖利或護航特定業者情事，於8月30日前往柯文哲住家、台玻大樓辦公室搜索，同時以貪污案被告身分將柯文哲帶回廉政署約談，直到8月31日凌晨0時40分將他移送至北檢複訊。

柯文哲抵達北檢後，由於拒絕夜間偵訊，被檢方當庭逮捕，儘管他向法院聲請提審但遭法官駁回，他也因此一度被上銬帶走，在北檢度過一夜。

北檢8月31日下午重開偵查庭，訊問結束後認定柯文哲、彭振聲涉犯貪污、圖利等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。



台北地院9月1日晚間8點召開羈押庭審理，於9月2日凌晨裁定柯文哲無保請回。北檢經過一天一夜補強證據後，在3日下午向台北地院提出抗告。