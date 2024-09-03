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消訓中心門診中心今啟用　竹秀急診醫師、護理師進駐

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供消防救災救護受訓學員及時醫療服務，內政部消防署訓練中心經多年努力爭取，獲衛福部及中央健保署支持同意，由竹山秀傳醫院派任專責醫護進駐該中心保健室，於今天啟用門診中心、提供診療服務，讓學員們受訓期間的健康與安全有更完善的保障。

消防署訓練中心位於南投縣竹山鎮，是亞洲地區最具規模的消防救災訓練基地，每年數千名學員均安排在該中心接受各項訓練課程、以提升專業救災救護技能，因過程具備嚴格的考驗與要求，該中心相當重視學員身體健康的照護，113年即進行招標，將保健室委外給鄰近的竹秀醫院、負責派駐護理人員進行專業的醫療照護。

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹秀醫院院長莊碧焜表示，消訓中心保健室的醫療服務，起初由護理師進駐，給予初步的身體照護，以及協助聯繫後送醫院進行各種醫療服務，經多次洽商及爭取，今年7月間獲得中央健保署同意，進一步由急診醫師進駐，提供更多醫療服務內容，也讓保健室升級為門診中心；若學員身體不適且屬輕症、僅需服藥休息觀察，由醫師診療後開立處方，即可由醫院將藥品送至該中心，無須請假外出就醫，以免影響專業訓練。

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲內政部消防署訓練中心門診中心正式啟用。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方說明，消訓中心保健室未來除急診醫師，每周一至周五的上、下午均有護理師提供保健服務，此外若有大量或緊急醫療需求，或學員須至醫院就診，更將隨時聯繫竹秀醫院安排就醫服務專車接送，可讓學員們更加安心接受嚴格訓練，成為未來投入守護民眾身家安全的消防救護菁英。

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