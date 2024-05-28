竹山秀傳醫院一年一度「幸福階梯」登場　自家職員2周爬748階奪冠

▲竹山秀傳醫院連續舉辦超過10年的「幸福階梯」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院連續舉辦超過10年的「幸福階梯」活動，今天邀請竹山富州社區和名間竹圍社區的40多位長輩和院內同仁一起爬樓梯，同時也頒獎給自5月13至27日爬最多層階梯的前3名同仁，其中醫院總務課職員謝明麗2週累計748階樓梯，獲個人賽第一名。

活動開始前由該院復健科的物理治療師帶眾人做熱身操，另為增添登階趣味性，不同樓層還安排闖關活動：包括「手眼協調爬樓梯」、「肌不可失，密不可分」、「友善失智你我憶起」、「健促救健康」、「支持無菸醫院」、「五癌BC肝篩檢」、「病人安全大守護」、「代謝症候群逆轉勝」等8個關卡，加強參與者的基本健康知識和衛教宣導。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，研究結果顯示爬樓梯比走路或慢跑，需要啟動更多不同肌群的肌肉，還能透過緩步多階段的漸進式運動，提升敏捷度、下肢肌肉力量及平衡感，對心肺功能更是有助益、降低體重和腰圍，且不需要長時間運動，只爬10分鐘也有益健康，建議久坐民眾掌握「運動零時」的訣竅：把握上下班、休息空檔，多爬樓梯，每天爬超過5層樓（約50階樓梯）。

莊碧焜提醒，爬樓梯速度不能快，應依個人心肺耐力調整爬樓梯速度，以可承擔的運動量為最重要的前提，也應注意不要因為滑手機，發生跌落樓梯的意外。