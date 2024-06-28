台灣十大死因第二位...預防癌症重於治療　竹山秀傳推癌篩一條龍

▲竹山秀傳醫院推出「癌篩一條龍」活動，讓民眾篩檢查詢更便利。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

癌症是台灣十大死因的第二位，早期發現、早期治療是預防癌症、降低死亡率的關鍵；竹山秀傳醫院為提升民眾對癌症篩檢的認識與重視，於6月27日舉行「癌症篩檢一條龍」活動，為符合資格的民眾提供即刻篩檢服務。

院方指出，國民健康署針對口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等五類癌症，提供5項具實證癌症篩（口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查、乳房攝影、子宮頸抹片檢查、及肺部低劑量電腦斷層），即可提早發現癌症，並有效降低癌症死亡率、提高存活率。

本次活動民眾只需攜帶健保卡，在報到處就能查詢是否符合各項癌症篩檢或免費成人健檢的資格，現場掛號後由個管師進行一對一的癌篩服務諮詢，隨後引導民眾至婦產科、放射科、或健檢中心做成人健檢、和BC肝篩檢，快速又方便。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，「預防性的篩檢」可在身體尚未出現明顯症狀時，透過設備儀器的檢查，在初期或尚未形成時就篩檢出來，例如口腔黏膜出現的白點，透過定期篩檢就能早期發現、提高治癒率；他呼籲民眾把握免費篩檢機會，定期檢查，維護自身及家人的健康。