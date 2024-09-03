摩羯海上漫步「最快周五新颱風生成」　氣象署曝降雨熱區

▲明日受到颱風外圍環流影響，大台北、東半部等地區有局部短暫陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「摩羯」目前移動到南海上，中央氣象署預估周四增強為中颱，但對台無直接影響，最快周五有新的熱帶性低氣壓或颱風生成，路徑還不明朗，氣象署將密切觀察；明（4日）受到颱風外圍環流影響，大台北、東半部等地區有局部短暫陣雨。

氣象署資料顯示，摩羯今下午2時在東沙島東南方350公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西南西進行。氣象署預報員黃恩鴻說，摩羯颱風目前已在南海上，有逐漸增強趨勢，預估周四有機會發展為中颱，各國預測路徑一致，往西朝海南島方向前進，對台灣無直接影響。

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▲摩羯颱風預估周四增強為中度颱風。（圖／氣象署提供）

他說，低壓帶會有些熱帶系統發展，目前有些熱帶擾動，最快周五、周六有發展為熱帶性低氣壓甚至颱風的機率，之前部分模式預測比較靠近台灣，但現在路徑還不明朗，等到周末再觀察。

至於台灣天氣，黃恩鴻表示，今晚開始受到摩羯颱風外圍環流影響，今晚到周四降雨範圍包括基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島，都有局部短暫陣雨，一整天不定時斷斷續續出現雨勢。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，西半部整體仍高溫炎熱，尤其北部因背風沉降影響，可能有37度以上高溫的發生機率，高溫持續到周四，中南部及其他山區午後有短暫陣雨，下雨時間不長。

黃恩鴻表示，周五摩羯颱風遠離之後，台灣仍處在低壓帶、水氣較多，環境不穩定，因此雨勢較大，南部及東南部有局部短暫陣雨，且午後局部有較大雨勢，而周六、日雖然也是低壓帶環境，但雨勢減緩，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻提醒，周四起東半部及南部沿海有長浪發生的機率，新北至新竹及恆春半島、金門沿海空曠地區有強陣風，海邊活動請注意安全。另下周二至下周四低壓帶影響，各地天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。