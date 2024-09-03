摩羯外圍環流「今晚雨彈開炸」　西半部連3天高溫紫爆

▲今晚起東半部逐漸有短暫陣雨，中南部及各地山區午後有局部陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「摩羯」外圍環流今（3日）起影響台灣，中央氣象署指出，今晚東半部逐漸有短暫陣雨，中南部及各地山區午後有局部陣雨，持續到周四，西半部則天氣炎熱，大台北可能出現37度高溫，而周末到下周一位於低壓帶環境，南部、東南部及澎湖、馬祖都會有短暫陣雨。

氣象署簡任技正伍婉華說，今白天恆春及東南部雲多，有局部短暫陣雨，北台灣有37度高溫。隨著颱風外圍環流影響，東、西邊天氣完全不一樣，東半部及南端陸地雲多偶爾下雨，西半部天氣穩定且炎熱，部分地區有午後陣雨。

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▲摩羯颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

她表示，摩羯颱風預估路徑往南海逐漸朝西北西方向，往海南島移動，到南海強度還會增強，其外圍環流從今晚到周四影響台灣，之後漸漸離開，但周五水氣仍多，容易降雨，周末到下周一因位於低壓帶環境，也比較容易下雨。

降雨趨勢，伍婉華指出，今天白天恆春、綠島蘭嶼有局部短暫降雨，東半部、東北部及基隆北海岸偶有降雨，中南部及各地山區在午後有局部陣雨，持續到周四。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，西邊天氣完全不一樣，馬祖、大台北、基隆北海岸及恆春半島轉為斷斷續續短暫陣雨，中南部及各地山區有午後陣雨，因為颱風路徑對北台灣來說降雨機率較低，但比較容易出現高溫。

她說，周五颱風離開，但水氣仍多，也容易降雨，周末到下周在南部、東南部地區、澎湖、金門及馬祖都有短暫降雨的機率，其他地區屬於午後雷陣雨，外出留意天氣變化。

▲未來高溫趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華表示，今白天東半部32、33度，西半部約35度，其中大台北、新竹、苗栗可能出現37度高溫，高溫型態持續到周四。周五之後因低壓帶水氣多的影響，北台灣高溫36度以下，其他地區34度、33度，整體仍悶熱。