國道增自動氣象站　強風大雨濃霧路段「APP可推播示警」

▲國道資訊可變標誌(CMS)顯示濃霧告警訊息。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為提高行車安全，高公局攜手氣象署，在高速公路增設自動氣象站，今年8月完成，國道沿線已有99處氣象站和12處自動雨量站，旅行途中可透過資訊可變標誌提醒強風、大雨和濃霧影響路段外，也可透過高公局1968 App推播。

為掌握高速公路沿線氣象資訊，高速公路局110年起與中央氣象署合作，於架設閉路電視攝影機之既設14米桿上建置自動氣象站，高公局今表示，113年8月再完成自動氣象站新增及部分觀測設備遷移，目前高速公路沿線共有自動氣象站90處與自動雨量站12處，結合氣象署自動氣象站共計約760站，高公局建站比例達13.4%，有效提升氣象署氣象站涵蓋密度及範圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，藉由氣象署專業氣象分析資料，高公局可提供更精確、即時、多元行車資訊，例如行旅途中可透過沿線路側資訊可變標誌(CMS)顯示強風、大雨及濃霧等影響路段，顯示縣市高溫警報及縣市地區氣象預報資料，供用路人掌握前方路段天候資訊；行前可利用高速公路1968 App自訂推播和天候事件功能，提供強風、大雨及濃霧等天候不佳資訊。

▲國道上CCTV 14米桿上建置自動氣象站。（圖／高公局提供）

高公局表示，即時路況頁面也可選擇各地區天候資訊、雷達回波圖、累積雨量圖等圖層資訊，供用路人於出發前，先行掌握行經地點之天候狀況。

此外，高公局和氣象署也合作建置「新一代劇烈天氣監測系統」，透過電子地圖及監控表方式查詢劇烈天氣相關特報、即時雷達觀測資訊及高速公路全線路網、交流道及服務區逐公里之雨量值等資訊，可提供劇烈天候狀況下，資訊發布及防災應用之重要介接及參考資訊。