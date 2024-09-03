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摩羯今起變天！　估下個颱風生成時間曝

（圖／NOAA）

▲摩羯持續增強中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

今起輕度颱風摩羯外圍環流水氣影響！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周五前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成，其未來動向需持續觀察。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地大多多雲到晴，清晨至上午中南部有些零星降雨，午後各地山區、中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨；而颱風外圍環流水氣逐漸移近，白天恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東半部也有零星降雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，今晚到周五受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島水氣會比今白天再增多，大台北也有局部降雨；其他地區周三、周四大多多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周五水氣再增多，南部、東南部不定時局部短暫陣雨，有較大雨勢機率，北部有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周六到下周一低壓帶影響，南部、東南部不定時局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，摩羯颱風未來偏西移動進入南海，且會慢慢逐漸增強，預估周四有機會變中颱，周六會來到海南島；而之後菲律賓東方海面仍是低壓帶，可能還有颱風發展，仍要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周五前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成，其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，故尚無法據此研判其對台影響，需持續觀察。

▼最新摩羯路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周五20時在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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