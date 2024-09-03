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大陸 大陸焦點 特派現場

中國部署南海船艦逾200艘　今年以來最高數字

▲▼中國、菲律賓船隻經常在南海爆發衝突。（圖／路透）

▲中菲船隻近年在南海不斷爆發衝突。（圖／路透）

文／中央社記者林行健馬尼拉3日專電

隨著菲律賓與中國在南海的緊張局勢升高，過去一週期間，中方部署在南海菲律賓索討區域的船艦超過200艘，是今年以來的最高數字。

根據菲律賓海軍的每週監控報告，8月27日至9月2日期間，有203艘中方船艦出現在南海的菲律賓索討水域，也就是菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區範圍。

在這203艘船艦當中，有12艘海軍軍艦、24艘海警船、2艘科研船，還有165艘是疑似民兵船。

海上民兵是指由中國政府組織、發展與控制的武裝力量，成員包括漁民，利用非軍非警的特殊身分執行準軍事任務，如通訊、間諜及騷擾他國船隻等。

▲▼2023年10月4日，一艘菲律賓補給船在為駐紮南海擱淺軍艦上的部隊執行補給任務時，一艘中國海岸警衛隊船隻在附近航行。（圖／路透）

中方船艦集中在黃岩島（Scarborough Shoal）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）及仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域，其中以仙賓暗沙一帶的數量最多，計71艘。

此前一週，也就是8月20日至26日，中國部署在南海菲律賓索討區域的船艦總計為163艘，其中18艘是軍艦、16艘是海警船。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，這是菲國今年在南海索討區域監控到的最高數字，並將此歸因於中方對仙賓暗沙的關注。

崔尼代強調，船數的增加並不能把侵佔南海、恫嚇等行為合理化，菲律賓軍方將依據國際法繼續在己方領土執行勤務，為區域和平及穩定貢獻力量。

▲▼中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

中國援引歷史依據，主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向南海延伸出去的200海里專屬經濟區，兩國南海主權爭議存在已久，但緊張局勢最近迅速升高。

今年4月間，菲律賓政府發現仙賓暗沙一帶出現成堆的碎珊瑚，懷疑中國意圖在填海建造人工島，因此派遣一艘海防艦前往長駐，監看中方動向。

8月8日以來，菲中兩國至少在南海發生7起衝突，包括中方軍機向菲方飛機投擲照明彈、公務船碰撞等。最近的一次是在8月31日，中國海警船在仙賓暗沙海域把菲國海防隊船艦的船身撞出大洞。

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