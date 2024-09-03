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台東環保局科技執法取締　女下車亂丟垃圾全都錄

▲台東環保局科技執法取締。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局科技執法取締。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

運用科技執法是各地政府打擊環境污染行為的利器，台東縣政府發現人車稀少的道路旁空地或山坡、橋樑下方或涵洞等處，容易遭人丟棄廢棄物致污染環境，影響觀瞻與環境衛生，也常受理該類陳情案件，透過稽查作業，已列管75處髒亂點，持續滾動式進行稽查，並配合架設縮時攝影機科技設備，蒐證有違規者，依廢棄物清理法可罰款1200至6000元，今年至8月底計查有11件隨意棄置廢棄物、隨地便溺等違規事證，各罰款1200元，呼籲大家發揮公德心，別心存僥倖。

台東縣政府表示，台東的美景，大家有目共睹，新鮮的空氣，大家一起共享，優質的環境，大家一起守護，呼籲民眾在外出時，自備垃圾袋或容器，暫時收存吃完食物的餐盒、喝完飲料的瓶罐、垃圾、煙蒂等，再攜回分類交由清潔隊回收或清運，別隨意丟棄，更不可違法傾倒廢棄物，而且台東縣環保局已結合縮時攝影設備等錄像蒐證的科技執法方式來加強取締，大家應保有公德心，一起來愛護台東的環境。

台東縣環保局指出，為遏止污染行為、保護台東的環境，持續稽查易遭棄置廢棄物的髒亂點，並對熱點區域加強稽查，配合架設縮時攝影科技設備，一旦查獲違規事證者，即依廢棄物清理法裁罰，以達警惕及改善污染行為的效果；另外也要再強調，如屬棄置事業廢棄物行為，將涉及同法第46條刑罰，其刑責是1年至5年有期徒刑並得併科1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，保護談東環境是我們堅持的事，美麗的臺東更需要大家一起守護，如發現廢棄物棄置、環境髒亂情形，請撥打免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或透過公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」進行報案，環保局全年無休、24小時受理。

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