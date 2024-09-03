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台東忠烈祠及軍人公墓忠靈祠秋祭　饒慶鈴任主祭緬懷烈士精神

▲台東忠烈祠及軍人公墓忠靈祠秋祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東忠烈祠及軍人公墓忠靈祠秋祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣各界113年革命先烈暨陣亡將士典禮，3日上午在鯉魚山麓忠烈祠舉行，由台東縣長饒慶鈴親自擔任主祭，縣內各機關、學校、家屬代表等3百餘人與祭，典禮莊嚴簡單，隨後前往卑南鄉泰安軍人公墓辦理軍人忠靈祠秋祭典禮。饒慶鈴表示，特別在九三軍人節辦理祭典，表彰國軍陣亡將士犧牲奉獻的精神與緬懷烈士在天英靈。

台東縣政府表示，秋祭革命先烈及陣亡將士典禮，於3日上午8時30分在忠烈祠舉行，各機關、部隊、學校、社團等首長及各界代表3百餘人與祭，海南島陣前起義抗拒義士江廷芳烈士、八六海戰高武雄烈士及黃肇慶烈士、護理師蔡邑敏烈士等遺族及親友皆到場參與祭典，典禮歷時十五分鐘，過程莊嚴而肅穆。

隨後9時30分前往卑南鄉泰安村軍人公墓舉行軍人忠靈祠113年秋祭典禮，由饒慶鈴擔任主祭，包括榮服處長張興揚、馬蘭榮家主任楊建和、軍人服務站主任曾仁政等縣內各軍事單位首長、官兵代表及遺族約350位參加，典禮包括獻花、奏樂等，眾人緬懷為國捐軀烈士及奉獻犧牲的國軍官兵，儀式簡單莊嚴隆重，並提供帳棚及供桌讓參與祭典家屬使用，歷時十餘分鐘結束。

饒慶鈴表示，近來國際情勢日益嚴峻，兩岸局勢緊張，更加突顯國防對於國家的重要性，祭典不僅是對軍人貢獻的肯定，忠烈祠內所供奉是為國家民族捐軀及因公殉難的英靈，為緬懷入祀忠烈祠烈士成仁取義及無私奉獻生命的精神，表達無限的追思，縣府每年於春、秋兩季舉辦祭典，以弔念烈士英靈，也是促進國防意識和社會凝聚力的重要方式，呼籲大眾支持國軍及全民國防，以保障國家安全、社會安定與人民幸福。

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