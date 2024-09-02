5年花2700萬改善　綠島漁港加油站解除污染場址列管

▲綠島漁港加油站解除污染場址列管。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣中油股份有限公司所屬綠島漁港加油站地下水的總石油碳氫化合物，曾超過地下水污染管制標準，因此在107年被公告為污染整治場址，經過該公司長達五年的努力和投入2千7百萬元經費進行整治改善，該站終於在112年完成污染改善，並於今年7月經台東縣環保局驗證通過，解除污染整治、控制場址及污染管制區域列管。

台東縣政府表示，綠島漁港加油站的存在不僅提供當地燃料，也對支持觀光經濟和基礎建設貢獻良多，在便利公眾生活、保障能源安全和支持未來能源轉型等方面具有重要意義。地下形式的儲油槽若發生洩漏，土壤及地下水受到污染時較不易察覺，但縣府每年嚴格把關加油站業者定期監測申報並落實自主管理，同時透過專家學者嚴格審查管理成效，針對目前污染潛勢區現況研訂相關防治對策，有效預防土壤及地下水遭受污染，確保土地永續利用，共同維護土壤及地下水品質。

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台東縣環保局指出，中油公司於107年通報汽油洩漏，隨即啟動緊急應變調查污染情形，經查證屬實於107年10月11日公告為地下水污染控制場址及地下水污染管制區，並於同年12月25日由環境部環境管理署公告為地下水污染整治場址。

為改善污染情況，環保局要求中油公司提出整治計畫進行改善，並於整治期間定期邀集專家學者召開會議，督促改善及預防2次污染，在環保局的嚴格監督下，中油公司依核定污染改善期程完成改善工作，並經驗證合格，整個改善過程歷時五年，總整治費用花費約2千7百萬元整。

環保局再次呼籲，環境恢復原來的樣貌，需要耗費大量時間、人力與金錢，污染問題如果不及時處理，可能會擴散並加深其影響範圍，甚至危害環境和人類健康，因此提醒事業單位應增強預防意識，預防勝於治療，共同維護台東好山好水，以確保這片土地資源永續利用。