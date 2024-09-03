海納百川大師雲集！揮毫為東馬癌症醫療大樓義賣

▲「海納百川-大師雲集為癌症大樓揮毫」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院一樓恩典廣場3日舉辦「海納百川-大師雲集為癌症大樓揮毫」活動。102年曾為籌募恩典樓而由曾興平教授主導，匯集各界人士小額捐助並共同創作，完成極具歷史意義的「海納百川」山水畫，而恩典樓也在大家的愛心祝福下於隔年落成啟用。事隔11年，為了台東癌症病人之需要及未來20年的重症需求，台東馬偕將籌建癌症醫療大樓。感召了一群台東知名藝術家，來為癌症大樓基金揮毫，為癌友的家描繪出幸福的未來。

這次活動由目前在台東馬偕鯉魚山藝廊展出的鄭世華老師策劃，邀請了曾興平教授、林永發教授、胡家華、吳秋娥、鄭聘嬴、林秀婷等書法家一起現場揮毫，並進行書畫作品義賣活動。凡支持此活動買書法作品者，即獲贈梁正賢董事長所提供的多利冠軍米，一個早上共義賣9萬元，全數捐給「台東馬偕癌症醫療大樓籌建基金」。

活動尚未開始，現場便已湧入大量來賓，氣氛熱烈，台東縣大自然油畫協會理事賴世榮擔任開幕典禮的主持，整場活動毫無冷場。台東馬偕醫院王光德院長在致詞中表達了對社會各界支持的感謝，並提到雖然癌症大樓的籌建，是為了台東人未來20年的重症醫療做準備，期待在上帝的恩典下，今年底可進行發包。曾興平教授回憶起恩典大樓的建設，表示當時他也通過揮毫籌款，讓每位願意捐款的人都能參與其中，這段經歷如同一幅美麗的畫作，至今仍掛在恩典樓的大廳作為紀念。

鄭世華本身是成功分局勤務指揮中心主任，多年來在執行勤務之餘對於推展書畫及公益活動不遺餘力。其作品也展現出他鐵漢柔情的個性，既剛毅又溫柔的二面。鄭世華表示，馬偕醫院是台東的重要據點，為支持醫院的發展，他召集了許多書法同好，希望透過這次展覽及義賣活動為癌症大樓的建設貢獻一份力量。鄭世華老師也同步在台東馬偕鯉魚山藝廊展出30多幅書法作品，鄭老師還解釋了此次個展「海納百川」的命名意涵，他認為書法如同大海般包容萬象，透過學習不同的字體風格，最終融合出獨特的創作。本次展覽將持續至10月30日，歡迎社會各界前來欣賞。