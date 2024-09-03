快訊／小草墜樓亡！四叉貓突喊RIP：唉…我也是受害者阿

▲網紅四叉貓到北檢遭搶走直播器材。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，遭到北檢聲請羈押禁見，許多支持者紛紛前往北檢以行動力挺柯文哲。稍早，聲援活動主辦單位突然發出聲明，指出有支持者黃男在活動中突然癲癇病發，發病情形在網上遭特定政治傾向的粉專留言霸凌。主辦單位還提到，活動途中，黃男與直播主一度發生衝突。文中雖未指名道姓，但網紅四叉貓卻轉貼聲明直嘆，「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ．」。

據了解，新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出墜樓死亡案，警方調查，一名黃姓男子疑從大樓頂樓墜下，猛力撞擊變電箱、頭顱破裂腦漿溢出當場死亡。死者黃男是民眾黨支持者，8月31日當天曾到北檢聲援柯文哲京華城案，還曾在現場與網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突、搶奪攝影器材，遭四叉貓報警提告，未料隨後竟傳出墜樓身亡消息。目前黃男詳細輕生原因尚待釐清。

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【831聲援柯文哲活動 主辦單位聲明稿】

關於9月3日媒體報導之新北市永和區男子墜樓身亡事件，經過查證，確認其身分為台灣民眾黨黨主席柯文哲長期支持者黃姓男子，深感不捨。

今年8月31日起在臺灣臺北地方檢察署前的「831程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲」活動，黃男積極參與，並拿起麥克風與民眾分享他的看法。

當時，有癲癇病史的黃男突然病發，由於主辦單位現場備有醫護站與合格醫療人員，立刻採取緊急救護，並派員陪同至醫院就醫，待情況穩定後，主辦單位與黃男確認身體無礙後讓其返家休養。

雖然身體無礙，但黃男的發病情形卻在網路上遭到特定政治傾向之粉專的影片留言霸凌，當中不少極盡嘲諷。且活動途中黃男與該粉專直播主一度發生衝突，更讓他飽受抨擊。

目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想。但也提醒，身為自由、民主的臺灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待，不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言。

最後，再次為夥伴的逝世哀悼，請家屬節哀，若有後續法律問題，主辦單位將會提供協助。

831 程序要正義，司法要公正，聲援柯文哲

活動發起人 李逸明

2024.9.3

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