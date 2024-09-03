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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

永和男墜樓亡傳是柯文哲支持者　民眾黨：該黨員曾遭公審、言語霸凌

▲▼前台北市長柯文哲、副市長彭振聲因涉京華城容積率放寬弊案遭聲押，目前台北地方法院正在召開羈押庭。北院外聲援柯文哲的小草聚集，抗議司法迫害！要聞突發中心請參考。（圖／記者湯興漢攝）

▲小草聚集聲援柯文哲，抗議司法迫害。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出一名黃姓男子墜樓死亡；外傳，死者為民眾黨支持者，8月31日當天曾到北檢前聲援民眾黨主席柯文哲，當時在現場與網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突。對此，民眾黨表示遺憾，指該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，他們對此予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，民眾黨絕不姑息。同時，也呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。

針對外傳有小草輕生，民眾黨發言人吳怡萱說，今天早上看到新聞也才知道這件事情，就積極透過各方管道了解，「後來好像發現說，他就是當天有出席活動的小草，這位小草長時間有出席我們辦的活動或相關課程也好，都有參與」。吳怡萱表示，非常遺憾看到這樣事情，但到底是因為什麼原因輕生，可能還要進一步瞭解。

民眾黨表示，黃姓黨員積極參與本黨事務，對社會議題表達深切的關懷，柯主席受司法不公對待之時，亦挺身參加北檢前的聲援活動。如今聽聞憾事，台灣民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。

民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，我們絕不姑息。同時，也要呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。

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