互踢球？北市黨部未開鍘應曉薇　國民黨：黨部討論完才開考紀會

▲檢廉偵辦京華城案查出涉賄，聲押禁見國民黨台北市議員應曉薇等人獲准。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城容積率爭議延燒，國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，日前遭台北地方法院裁定羈押禁見，國民黨北市黨部今（3日）開會決議，建議等到法院一審判決後，再根據情節與黨章規定給予黨紀處分，北市黨部決定送交中央考紀會認定與處理。國民黨中央則說，還是要等收到市黨部會議結論後，才會召開考紀會處理。

國民黨日前對此表示，京華城案為社會矚目案件，將先請應曉薇所屬台北市黨部紀律委員會，依照黨紀處分規程規定召開會議，針對涉案情形議處，之後再由中央考紀會召開委員會議中核定黨紀處分。

北市黨部今早11點舉行考紀會，會中討論多時，最後考紀委員們認為，目前應曉薇仍被羈押階段，還未進入司法審判程序，也無判決結果，因此至少等到一審有罪後才可給予黨紀處分，並將此案送交中央考紀會認定與處理。

根據國民黨黨章規定，黨員違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《貪汙治罪條例》等，經一審判決確定，應先予以停止黨權處分，喪失黨內初選資格，二審有罪就撤銷黨籍或開除黨籍。不過，若黨中央認定該黨員對黨聲譽有損，即使未經法院判決，仍可先黨紀處分。