綠「代北檢說明柯文哲案」翻車　國民黨點名吳崢：說清楚誰的鍋

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因台北市長任內被指控圖利京華城日前遭聲押，台北地院昨日裁定無保請回，民進黨昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，說明相關爭議，擅自幫台北地檢署發言被網友砲轟，緊急刪文。國民黨發言人楊智伃今（3日）對此表示，民進黨成為北檢傳聲筒，簡直是赤裸裸的黨國不分，發言人吳崢要不要出來講講到底是誰的鍋？

楊智伃批，民進黨官方臉書圖卡昨晚曝露民進黨成為北檢發言人的事實，荒謬刪文後無人負責。作為一個政黨，無論身為發言人或是小編，職責是盡可能為黨辯護，但民進黨卻猶如中共一般，竟然是當北檢傳聲筒，赤裸裸的黨國不分。

楊智伃提到，過去吳崢脫口國會改革「暫時處分今出爐」，他的好朋友民進黨政策會執行長王義川爆出能以「手機訊號比對」集會遊行，民進黨國家機器醜聞早就不止一樁。如今在網友仍在洗版諷刺民進黨，但民進黨卻只能透過媒體用幕後的標題來帶風向，顯然是相互甩鍋，卻對下此指導棋與決策的人毫無交代？

楊智伃諷刺，最愛被老闆指揮開直播的民進黨發言人吳崢，要不要出來講講是誰的鍋？歡迎吳崢指名道姓的說清楚講明白，不然以後真的要變北檢發言人了。

