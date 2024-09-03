上周再增4例M痘確診！1496人搶打疫苗創新高　快速檢驗昨上線

▲Ｍ痘疫苗接種創新高，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

非洲出現新變種M痘病毒，已被世界衛生組織宣布為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，受到影響，國內過去3周M痘疫苗人數接種持續攀升，疾管署統計上周就有1496人次完成接種，創下今年單周新高。變種M痘已經在歐洲、亞洲出現病例，疾管署副署長羅一鈞日前也坦言「若疫情如果持續擴大，遲早有病例進入台灣」，疾管署今宣布完成國內快速檢驗技術的建置，並於昨日上線，希望能幫助即時偵測病毒。

國內外M痘疫情都持續發生，疾病管制署今日公布國內上周（8月27日至9月2日）新增5例M痘確定病例，分別為4例本土病例及1例境外移入病例。本土病例為本國籍20多歲至30多歲男性，居住縣市為北部3例及中部1例，發病日介於8月21日至8月25日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中3例未曾接種過M痘疫苗，另1例境外移入病例感染國家為菲律賓。

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2022年爆發的M痘國際疫情流行病毒是第二型的IIb病毒，至於近期非洲變種病毒則是第一型的Ib病毒，致死率與傳播力都上升，不僅是性行為，連家庭接觸也能傳播，感染者多為年輕成人和兒童。WHO已於8月14日宣告此次疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，歐洲的瑞典與亞洲的泰國都出現變種M痘境外移入病例。

疾管署統計，上周（8月26日至9月1日）接種1,496人次，較前一周（8月19日至25日）增加約2成，為今年單周新高，顯示符合接種條件之民眾其風險意識已逐漸提升。

但是M痘疫苗應接種兩劑，仍有約29,129人僅接種第一劑疫苗。疾管署指出，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

依據國際文獻指出部分Ib型病毒有基因缺損可能導致常用之世衛建議的Clade I分型檢驗誤判，疾管署已依文獻發布之Clade Ib型核酸檢驗方法（Real-Time PCR）建置國內快速檢驗技術，9月2日已上線使用，針對M痘確定個案檢體進行分型檢測，可加速Ib型的檢驗。

疾管署持續密切監測國內外疫情發展，並加強機場、港埠檢疫工作，積極執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。

疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至9月2日累計確診409例病例（386例本土及23例境外移入），其中今年累計50例（46例本土及4例境外移入），目前仍未有檢出變種M痘個案，但疫情傳播風險持續。