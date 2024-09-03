人妻外遇同事「幫我解熱」1個月後分了　小王要賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴妻子與同事阿強（化名）發生婚外情，兩人在交往期間不僅以「寶寶」、「老公」互稱，還傳送「你要幫我解熱」、「沒有整天親嘴嘴的」等曖昧訊息，憤而決定對阿強提告求償60萬元。雖然阿強堅稱與人妻沒有「超友誼」關係，但並未獲得彰化地院法官採信，日前仍被判應賠償人夫30萬元。

▲人妻坦承曾與阿強發生1次性行為。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他在偶然間發現妻子疑似有外遇跡象，經詢問，妻子坦承出軌同事阿強，兩人發生過1次性行為，之後雙方仍繼續保持聯繫，他要求阿強遠離妻子，阿強竟回覆「出來講看是要怎樣」；後來他查看阿強與妻子的通訊軟體對話紀錄，發現兩人以「寶寶」、「老公」互稱，還有許多表達思慕、愛戀之情的曖昧訊息，這才決定硬起來提告，向阿強求償60萬元。

阿強辯稱，他與人妻並無不正當的男女交往關係，人夫也沒有提出具體事證證明，況且在對話紀錄中，他與人妻並無談及性行為話題，一切純屬人夫的臆測，不足採信；退一步而言，就算認定他有侵害配偶權的行為，希望法官考量到他還有欠債未還，以及上有老下有小需要扶養，酌減賠償金額。

人妻則到庭證稱，她與阿強原本是同事，交往大約1個月，期間曾在摩鐵發生1次性行為，事情曝光之後，兩人就沒有再繼續交往了。

彰化地院法官認為，在證據對話紀錄中，阿強與人妻確實互稱彼此為「寶寶」、「老公」，甚至傳送「你要幫我解熱」、「沒有整天親嘴嘴的」、「因為我們會吸住」、「老公真的好愛好愛妳」等曖昧訊息，互動宛如熱戀中的情侶，如果不是正在交往中的男女，應該不至於用此類親密口吻多次進行交談，因此不採信阿強的說詞，並判他應賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。