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社會 社會焦點 保障人權

夫控妻摩鐵激戰小王100次　「1次求償8千」結局大縮水

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子透過交友軟體結識男網友阿德（化名），雙方在2019年至2023年間一共發生100次性行為，他決定對阿德提告「1次求償8000元」，共計80萬元。不過，彰化地院法官日前審理此案，由於現有證據僅能證明阿德與人妻發生過1次性行為，最終判他應賠償人夫8000元較為適當。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人夫控訴阿德與妻子發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子透過交友軟體結識阿德，兩人雖然沒有交往，但在2019年11月至2023年12月間，他們以每個月2次的頻率相約前往摩鐵發生性行為，共計100次，顯然已經侵害到他的配偶法益且情節重大，因而決定對阿德提告求償「1次8000元」，共計80萬元。

阿德則辯稱，他曾多次向人妻表明，需要確認人妻是否有婚姻關係才能進一步交往，兩人從未逾越朋友關係。不過，人妻證稱，她和阿德確實曾在去年12月底於摩鐵發生過1次性行為。

彰化地院法官檢視阿德與人妻的LINE對話紀錄，發現他們在碰面前一天曾相約「明天見」，當日也有傳送「出發」、「到了」等訊息；另外在臉書對話中，人妻還曾向阿德抱怨生理期沒有來，甚至提到兩人進行無安全措施的性行為，阿德則回應「如果中，妳有什麼想法」。

法官表示，由此可知，阿德與人妻去年12月底的確在摩鐵發生過1次性行為，至於是否還有其他99次性行為，由於證據不足，最終僅裁定阿德應賠償人夫8000元較為適當，全案仍可上訴。

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