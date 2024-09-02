男友爸竟是狼！泰16歲少女遭誘上計程車　「載去小房間」蹂躪

▲泰國一名少女遭男友父親性侵未遂。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國北欖府（Samut Prakarn）發生駭人案件，一名16歲少女突然被男友父親找去「討論重要事情」，上車後竟被載到小套房，差點遭到對方性侵，幸好及時逃出求救。

Thaiger報導，少女與男友交往1年多，已經多次見過擔任計程車司機的男友父親蘇泰（Suthat）。8月30日，她坐上了男友爸爸開的計程車後，卻是惡夢的開端。

蘇泰宣稱，他在兒子房間安裝了針孔攝影機，偷拍小情侶的性愛畫面，如果少女不希望私密畫面外流，就必須與自己發生性關係，卻被兒子女友狠狠拒絕。

眼見威脅無效，蘇泰仍逕自開始強吻、擁抱、意圖性侵，還宣稱自己愛上了少女。幸好，受害者設法逃脫，並且向附近正在喝啤酒的一群居民求救。熱心民眾們立刻報警，並與追上來的蘇泰發生肢體衝突。

儘管蘇泰在警方抵達前逃離現場，仍於2天後的9月1日落網。他被捕後供稱自己喝醉了，想跟兒子女友借充電器，順便討論兒子前女友的事情，未料交談期間產生性衝動，被拒絕之後，正打算把少女送回家，對方就跑出去求救。蘇泰也坦言，根本沒有拍攝性愛影片，這只是他捏造出來的謊言。

蘇泰宣稱，之所以犯下這一切行為，只是因為感覺自己被兒子忽視了。儘管他的證詞非常可疑，但確實坦承企圖性侵，如今被指控威脅或暴力性侵，最高可能面臨10年有期徒刑與20萬泰銖（約新台幣18.7萬元）罰款，還被指控毆打他人造成身體與精神傷害，最高可能面臨2年監禁與4萬泰銖（約新台幣3.7萬元）罰款。