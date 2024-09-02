　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友爸竟是狼！泰16歲少女遭誘上計程車　「載去小房間」蹂躪

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲泰國一名少女遭男友父親性侵未遂。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

泰國北欖府（Samut Prakarn）發生駭人案件，一名16歲少女突然被男友父親找去「討論重要事情」，上車後竟被載到小套房，差點遭到對方性侵，幸好及時逃出求救。

Thaiger報導，少女與男友交往1年多，已經多次見過擔任計程車司機的男友父親蘇泰（Suthat）。8月30日，她坐上了男友爸爸開的計程車後，卻是惡夢的開端。

蘇泰宣稱，他在兒子房間安裝了針孔攝影機，偷拍小情侶的性愛畫面，如果少女不希望私密畫面外流，就必須與自己發生性關係，卻被兒子女友狠狠拒絕。

眼見威脅無效，蘇泰仍逕自開始強吻、擁抱、意圖性侵，還宣稱自己愛上了少女。幸好，受害者設法逃脫，並且向附近正在喝啤酒的一群居民求救。熱心民眾們立刻報警，並與追上來的蘇泰發生肢體衝突。

儘管蘇泰在警方抵達前逃離現場，仍於2天後的9月1日落網。他被捕後供稱自己喝醉了，想跟兒子女友借充電器，順便討論兒子前女友的事情，未料交談期間產生性衝動，被拒絕之後，正打算把少女送回家，對方就跑出去求救。蘇泰也坦言，根本沒有拍攝性愛影片，這只是他捏造出來的謊言。

蘇泰宣稱，之所以犯下這一切行為，只是因為感覺自己被兒子忽視了。儘管他的證詞非常可疑，但確實坦承企圖性侵，如今被指控威脅或暴力性侵，最高可能面臨10年有期徒刑與20萬泰銖（約新台幣18.7萬元）罰款，還被指控毆打他人造成身體與精神傷害，最高可能面臨2年監禁與4萬泰銖（約新台幣3.7萬元）罰款。

ET快訊
許光漢才傳吃不飽　劉世芳「無預告」赴成功嶺視察
快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳
她帶狗吃藏壽司挨批噁心！官方重申「禁帶寵物」：已緊急消毒
快訊／央行找22家銀行開會　討論結果出爐
獨／愷樂懷孕了！羅志祥經紀人：等下問他
大胃王現身！「他免費吃藏壽司124盤」 抽中吉伊卡哇機率曝
快訊／愷樂突曬「寶寶超音波照」！
打臉柯文哲不知容積率840%！　顏若芳曝2證據：會被滿嘴謊言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比賽忘了拿出手機！義選手「帕運資格被取消」　剛到手的銅牌飛了

男友爸竟是狼！泰16歲少女遭誘上計程車　「載去小房間」蹂躪

美國正妹拍「色色廚房」性感直播　下秒鍋子發爐竄大火

澳洲戀童癖幼保員「性侵性虐60童」　犯案19年才被抓

罕見「深海隱士」現蹤南極！　北極星號考察30年來首次遇見

洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！他死後半世紀　終與家人團圓

日本福岡動物園幼象三度脫逃　市長致歉：已採取措施

住處藏33把真假槍枝！　日本上班族被抓了

美國白宮國安顧問：本周提最終版以哈停火協議

借鑑台灣經驗！日本自民黨總裁參選人石破茂提倡　內閣成立防災省

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

比賽忘了拿出手機！義選手「帕運資格被取消」　剛到手的銅牌飛了

男友爸竟是狼！泰16歲少女遭誘上計程車　「載去小房間」蹂躪

美國正妹拍「色色廚房」性感直播　下秒鍋子發爐竄大火

澳洲戀童癖幼保員「性侵性虐60童」　犯案19年才被抓

罕見「深海隱士」現蹤南極！　北極星號考察30年來首次遇見

洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！他死後半世紀　終與家人團圓

日本福岡動物園幼象三度脫逃　市長致歉：已採取措施

住處藏33把真假槍枝！　日本上班族被抓了

美國白宮國安顧問：本周提最終版以哈停火協議

借鑑台灣經驗！日本自民黨總裁參選人石破茂提倡　內閣成立防災省

北屯2千坪鐵皮市場改建BOT案啟動　最快年底招商

文博會、奇美特展及漢堡節落幕　城市食力及濱海韶光季接力放送

住淡水飯店贈「專車旅行」！賞千手觀音、珊瑚貝殼廟　1人就成行

營養師曝「3餐地雷菜單」增腸息肉風險！醫示警「1型態」易癌化

營區前出事！21歲女士官駕軍車碰撞機車　騎士多處骨傷

席惟倫「痛失摯愛」心碎發聲！　PO愛貓合照訴思念：夢裡見

瘋狂求愛盯梢！狂打電話、送內衣褲...彰化癡情男下場曝

許光漢才傳吃不飽　劉世芳「無預告」赴成功嶺視察

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳朵

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

哈利王子傳「計畫重返英國」

鐵達尼號殘骸最新影像　船頭欄杆掉落

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

以色列防長籲總理「簽停火協議」

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

台灣講師在星賣課！爽收667萬卻放鳥學員

柯文哲無保請回「多間外媒關注」

減肥還是能照吃麥當勞！專家教你如何點餐

更多熱門

相關新聞

OL背痛整復竟遭揉胸捏乳　師傅脫光她內衣喊：別怕

OL背痛整復竟遭揉胸捏乳　師傅脫光她內衣喊：別怕

高雄一名30多歲OL指控，她因背部疼痛到整復推拿店按摩，師傅說是因為前胸導致，若要按得更深層就要按壓前胸，她起初以為是微微拉起衣服，沒想到上衣和小可愛全被拉至鎖骨位置，師傅還在她的乳房、乳頭來回揉捏，還說女患者都是這樣治療「不用害怕！」說著說著，外衣和內衣就全被拖掉，她是上半身裸空的狀態接受按壓，還看到有攝影鏡頭在拍她，但當時嚇傻了根本反應不過來，最後是手忙腳亂的穿上衣服離開。當日她越想越不對勁，氣得到派出所提告。

菲75%患者因性接觸染M痘　政府：忍住點

菲75%患者因性接觸染M痘　政府：忍住點

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

摩羯來襲淹水　菲救災單位接2死10傷通報

新北狼繼父性侵幼女　重判7年5月定讞

新北狼繼父性侵幼女　重判7年5月定讞

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

摩羯將登陸菲律賓　宣布停課航班取消

關鍵字：

性侵偷拍東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／愷樂消失4年IG突曬「寶寶超音波照」：你好

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面