周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

▲女子遭逢意外身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州59歲女子瑪格麗塔(Margarita Novela Galindo)周末與丈夫一同開車要去度假時，坐在副駕駛座上的她，當車子行駛經過一座橋下時，竟然被一名剛好跳下大橋的男子壓中，導致她身亡。

事件發生在8月9日晚間7時左右，身為三寶媽與祖母的瑪格麗特，與丈夫弗洛倫西(Florencio)開車行駛在加州希爾馬(Sylmar)附近的210號公路上，行經羅克福德街高架橋下時(Roxford Street)，被一名墜橋男子砸中。

家人表示，那名意圖輕生的男子，身體撞破擋風玻璃，直接掉落在瑪格麗特身上，重傷的她被緊急送醫，在加護病房中接受數周的治療，仍於8月28日被宣告不治身亡。

兒子大衛(David Galindo)在募款網站GoFundMe表示，不幸事件奪走母親後，失去摯愛的父親，現在孤身一人，「這一切發生在她身上很不公平，我媽媽是一個充滿愛心和關懷的人」。弗洛倫西則對媒體表示，無論男子是因為什麼原因選擇走上絕路，他願意原諒對方。

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