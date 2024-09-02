　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子遭逢意外身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國加州59歲女子瑪格麗塔(Margarita Novela Galindo)周末與丈夫一同開車要去度假時，坐在副駕駛座上的她，當車子行駛經過一座橋下時，竟然被一名剛好跳下大橋的男子壓中，導致她身亡。

事件發生在8月9日晚間7時左右，身為三寶媽與祖母的瑪格麗特，與丈夫弗洛倫西(Florencio)開車行駛在加州希爾馬(Sylmar)附近的210號公路上，行經羅克福德街高架橋下時(Roxford Street)，被一名墜橋男子砸中。

家人表示，那名意圖輕生的男子，身體撞破擋風玻璃，直接掉落在瑪格麗特身上，重傷的她被緊急送醫，在加護病房中接受數周的治療，仍於8月28日被宣告不治身亡。

兒子大衛(David Galindo)在募款網站GoFundMe表示，不幸事件奪走母親後，失去摯愛的父親，現在孤身一人，「這一切發生在她身上很不公平，我媽媽是一個充滿愛心和關懷的人」。弗洛倫西則對媒體表示，無論男子是因為什麼原因選擇走上絕路，他願意原諒對方。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態女師課堂上虐貓　學生目睹「小貓被釘書機釘傷口」掙扎慘叫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

男用金屬探測器在自家院子尋寶　意外挖出「破碎人骨和手槍」

凶猛獸出現在社區！德州勇警家門口徒手抓鱷魚　搏鬥畫面曝光

漁夫抓到大魚！船上嗨拍「鱒魚和女子嘿咻」　變態片瘋傳被捕

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

沉沒112年！鐵達尼號殘骸最新影像曝光　船頭欄杆腐蝕掉落

慶祝一半銅牌丟了　澳洲帕運跑者「終點線前1舉動」直接取消資格

俄無人機疑闖入領空　逾半波蘭人支持軍方「直接擊落」

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

國家機器動起來！韓檢搜查「前第一夫人」金正淑　曾搭專機遊印度

沉沒112年！鐵達尼號殘骸最新影像曝光　船頭欄杆腐蝕掉落

慶祝一半銅牌丟了　澳洲帕運跑者「終點線前1舉動」直接取消資格

俄無人機疑闖入領空　逾半波蘭人支持軍方「直接擊落」

摩羯侵襲！菲律賓多處淹水10棟建物倒塌　接獲2死10傷通報

疑俄國「間諜白鯨」挪威外海離奇死亡　專家：前一天還好好的

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

紅雀全場狂敲21支安打擊敗洋基！　沃克單場5安創歷史

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

哈利王子傳「計畫重返英國」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

以色列防長籲總理「簽停火協議」

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

柯文哲無保請回「多間外媒關注」

全日空飛機冒煙　畫面曝光

減肥還是能照吃麥當勞！專家教你如何點餐

台灣講師在星賣課！爽收667萬卻放鳥學員

更多熱門

相關新聞

女師課堂上虐貓　學生目睹釘書機釘小貓

女師課堂上虐貓　學生目睹釘書機釘小貓

美國德州25歲女老師班納(Emily Marie Benner)被控在課堂上，教導學生如何用釘書機幫一隻活貓封住傷口，還把殘忍過程拍成影片，影片中可看到貓咪痛苦掙扎慘叫，遭到當局逮捕。

澤倫斯基再施壓！求放行用美武器攻俄領土

澤倫斯基再施壓！求放行用美武器攻俄領土

美籍人質在加薩罹難　拜登要哈瑪斯付出代價

美籍人質在加薩罹難　拜登要哈瑪斯付出代價

川普支持佛州娛樂用大麻合法

川普支持佛州娛樂用大麻合法

紐約「嘻哈傳奇」胖史酷舞台上暈倒亡　享年56歲

紐約「嘻哈傳奇」胖史酷舞台上暈倒亡　享年56歲

關鍵字：

墜橋加州出遊壓死Margarita Novela Galindo北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面