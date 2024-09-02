OL背痛整復竟遭揉胸捏乳！師傅脫光她內衣喊「別怕」：這樣才會好

▲高雄女因背痛到按摩店尋求改善，師傅卻脫下她的上衣、內衣揉胸按奶頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名30多歲OL指控，她因背部疼痛到整復推拿店按摩，師傅說是因為前胸導致，若要按得更深層就要按壓前胸，她起初以為是微微拉起衣服，沒想到上衣和小可愛全被拉至鎖骨位置，師傅還在她的乳房、乳頭來回揉捏，還說女患者都是這樣治療「不用害怕！」說著說著，外衣和內衣就全被拖掉，她是上半身裸空的狀態接受按壓，還看到有攝影鏡頭在拍她，但當時嚇傻了根本反應不過來，最後是手忙腳亂的穿上衣服離開。當日她越想越不對勁，氣得到派出所提告。

女子在Dcard發文指出，2個月前，她因長期背痛而到高雄前鎮區一家整復推拿館按摩，師傅在按摩過程中告訴她，許多女性背痛的問題是由前胸引起的，並問她是否可以按摩腋下。她表示，當時她心想隔著衣服應該還好，便同意讓師傅操作。

然而，師傅在按完兩側腋下後，告訴她需要更深層的按壓才能改善患部，並表示需要按壓到前胸才能達到效果。女子表示，當時她覺得很彆扭，並質疑這種治療方式是否正確，並詢問師傅「一定要按前胸才會好嗎？」

女子說，師傅告訴她，來找他治療的女患者都有這種狀況，他的妻子也是透過這種方式治療胸部纖維瘤的。於是她同意師傅的建議，讓他隔著衣服按壓左右兩側胸部，師傅還告訴她：「以後要穿小可愛會比較好按」。

▲女子要改善背部疼痛，師傅卻說很多女性是因前胸引起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女子表示，在按摩過程中，師傅又說，因有些地方按不到，需要噴油才能推開，她以為是微微拉起衣服，沒想到師傅在無預警、也未告知的情況下，突然將她的上衣和小可愛掀到鎖骨位置，並開始揉捏她的胸部「乳頭及乳房都來回觸碰揉捏」。

她表示，當時她整個人都僵住了，並且反應不過來，並覺得師傅手勢熟練，邊揉捏她的胸部邊告訴她，來這裡的女患者都是這樣治療的，並讓她不要害怕，同時還說了一些話讓她卸下心防，以為大家都是這樣治療。

女子接著說，師傅後來說很不好按，順手又將她的外衣、內衣都脫掉，她是上半身裸空的在按摩，她心情更加緊張，才看見右方桌子上有一顆攝影鏡頭對著她，頓時心裡更加不安。

▲女子懷疑自己遭偷拍、猥褻，怒到警局提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她表示，揉捏時間大約半小時長，但當時真的嚇到了，因此沒有做任何反抗，當時只有她和師傅兩個人在場，直到後來有位阿姨進門，師父才告訴她趕快穿上衣服，她才手忙腳亂地穿上衣服離開。她說，當她回到家後，才意識到自己可能遭受了性騷擾，當日馬上報案。

轄區前鎮分局查證，事發在5月13日晚間7點多，發生於前鎮區瑞義街某一營業處所，警方於14日受理報案後，經當事人同意至現場蒐證，全案於6月19日通知嫌疑人莊男到案說明，並於7月15日依涉嫌強制猥褻、妨害性隱私及不實性影像罪移請高雄地檢署，後續由檢察官指揮偵辦。

警方指出，經進入店家蒐證，發現桌上有顆攝影鏡頭面對牆壁，但是系統未插電，顯示也是沒有影像。遭指控的師傅是按摩店莊姓老闆，不過他對於拍攝性影像等指控否認到底。