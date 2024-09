夫妻「結褵68年」同一天驟逝！　醫生曝可能原因

▲英國一對結縭68年的夫妻在同一天相繼離世。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一對結縭68年的夫妻,共度了幾乎一輩子的時間,最後也選在同一天相繼離世。有醫生指出,妻子可能是因為被迫和重病的丈夫分開,因此出現「心碎症候群」才會驟然離世。

根據《每日郵報》報導,高齡89歲的安妮(Anne Beaumont)和91歲的丈夫弗蘭克(Frank Beaumont)住在同一間養老院裡,他們67歲的兒子伊恩(Ian Beaumont)表示,罹患阿茲海默症的父親依舊能認得自己的妻子,兩人幾乎每天都黏在一起。

但弗蘭克因症狀日漸嚴重,原本的養老院無法繼續提供照護服務,所以必須讓他轉到別的養老院,而這件事讓安妮的心情受到相當大的打擊,沒想到身體狀況相對較好的她,竟突然先離世。

伊恩說,「我想這讓她(安妮)很難受,因為這樣他們就無法在一起,她沒有心臟病發作或其它的狀況,她就只是離開了。」

伊恩表示,有全科醫生向他解釋,母親很有可能是出現「心碎症候群」(Broken Heart Syndrome)。心碎症候群通常在壓力大或情緒激動時出現,是一種因突然遭受龐大壓力引發的罕見心臟疾病,會快速削弱心肌且危及性命。

正當安妮家人正在哀悼她的離世時,弗蘭克竟也在得知妻子死訊後於不到24小時內過世。

伊恩說,這對親屬來說無疑是雙重打擊,但與此同時卻又感到安慰,「因為他們從以前到現在,做什麼事情都要在一起。」

