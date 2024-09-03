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夫妻「結褵68年」同一天驟逝！　醫生曝可能原因

▲▼老夫妻。（示意圖／CFP）

▲英國一對結縭68年的夫妻在同一天相繼離世。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一對結縭68年的夫妻，共度了幾乎一輩子的時間，最後也選在同一天相繼離世。有醫生指出，妻子可能是因為被迫和重病的丈夫分開，因此出現「心碎症候群」才會驟然離世。

根據《每日郵報》報導，高齡89歲的安妮（Anne Beaumont）和91歲的丈夫弗蘭克（Frank Beaumont）住在同一間養老院裡，他們67歲的兒子伊恩（Ian Beaumont）表示，罹患阿茲海默症的父親依舊能認得自己的妻子，兩人幾乎每天都黏在一起。

但弗蘭克因症狀日漸嚴重，原本的養老院無法繼續提供照護服務，所以必須讓他轉到別的養老院，而這件事讓安妮的心情受到相當大的打擊，沒想到身體狀況相對較好的她，竟突然先離世。

伊恩說，「我想這讓她（安妮）很難受，因為這樣他們就無法在一起，她沒有心臟病發作或其它的狀況，她就只是離開了。」

伊恩表示，有全科醫生向他解釋，母親很有可能是出現「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome）。心碎症候群通常在壓力大或情緒激動時出現，是一種因突然遭受龐大壓力引發的罕見心臟疾病，會快速削弱心肌且危及性命。

正當安妮家人正在哀悼她的離世時，弗蘭克竟也在得知妻子死訊後於不到24小時內過世。

伊恩說，這對親屬來說無疑是雙重打擊，但與此同時卻又感到安慰，「因為他們從以前到現在，做什麼事情都要在一起。」

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