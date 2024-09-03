退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

▲退將臧幼俠赴港參加統戰活動、陪唱國歌，恐踩國安紅線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席朱立倫今年3月通過組改方案，將歷史悠久的黃復興黨部裁併整合進各地方黨部，不過，已走入歷史的黃復興黨部竟又傳出爭議，少將退役的前主委臧幼俠遭安全單位掌握，上月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時，也起立聆聽未迴避，此一行為恐讓他9萬多元的月退俸遭剝奪。

中國和平統一促進會8月20日在香港舉辦「全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024．中國香港）」，號召全球逾50個國家和地區近180個統促會組織和華人代表共千餘人出席，國內指標的統派團體及人士，包括新黨主席吳成典、孫文學校總校長張亞中等都出席。

本刊掌握，國內數十名友中人士8月底赴港參加該活動，除了吳成典、張亞中外，還有統促黨主席張馥堂、勞動黨主席吳榮元等人；值得注意的是，國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠，以及陸官專修班校友會理事長蔣成龍等退役軍官，亦受邀出席。

知情人士指出，退役將領響應統促會活動，並在台下聆聽中共官員統戰言論、參與合唱中國國歌等儀式，恐已涉及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例）規定。

▲統促會活動當中，有向五星旗致敬、唱中國國歌的環節。

該條例在2019年修訂後明定，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。」同法並明定「妨害國家尊嚴行為」樣態，包括「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」

該條例修訂被稱「吳斯懷條款」，原因就在曾任陸軍司令的退役中將吳斯懷，2016年11月在擔任立委前，與31名退將共赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記習近平演說，並在現場齊唱〈義勇軍進行曲〉時站立致敬，引起輿論批評退將集體赴中聽訓。當時國安系統掌握，這些退將都是在法定3年的管制期之後赴中，雖受邀參與統戰活動未違法，但即使沒有洩密問題，每月支領10餘萬元的月退俸，卻被當成統戰樣板。

▲人民網報導統促會8月底的活動內容。

值得一提的是，立院三讀「吳斯懷條款」後，國民黨也在2021年邀請中常委討論「黨公職人員兩岸交流行為準則」，其中條款也比照《兩岸條例》增訂不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為，顯見國民黨也意識到必須規範黨公職及主管頻繁前往中國的行為，避免被抹紅。

2020年選舉，吳斯懷被國民黨提名為不分區立委，當時綠營還發起「下架吳斯懷」活動，要全民拒絕將政黨票投給國民黨，吳斯懷則公開致歉表示，礙於兩岸交流禮貌，現場不能拔腿就走，他願對此事誠心道歉，強調自己捍衛中華民國的決心不容質疑。民進黨政府在2019年推動修正國安五法，其中就包括修正《兩岸條例》加強管制退將赴中。



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