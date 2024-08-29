全紅嬋跳水前「花30分鐘綁繃帶」惹粉絲心疼　教練嘆：3年的傷

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋結束巴黎奧運長征後，帶著2金的成績歸來。全紅嬋近日受訪時透露，自己在跳水前，要花半小時貼運動繃帶。教練何威儀在一旁補充，都是因為長年累月的傷痛。有粉絲直呼，「看了採訪影片真的淚崩，她太能忍了。」

▲全紅嬋與教練何威儀一同接受訪問。（圖／翻攝自微博／廣東體育）

據《廣東體育》報導，影片中，全紅嬋簡單回應運動繃帶的問題後，並沒有多做解釋。何威儀說道，「上一屆東京奧運時，全紅嬋身上只有一個位置綁繃帶，但因長年累月的傷病與勞損，這次巴黎奧運，全紅嬋身上好多部位都貼上了肌貼跟繃帶。」

▲全紅嬋在巴黎奧運中，身上明顯有多處都貼著肌貼。（圖／路透社，上同）

相關採訪影片引起網友熱議，「從來不願提及傷病，只想把最好的動作跳出來給大家欣賞，小紅真的值得被愛」、「她每次比賽完，總是找出自己哪跳不好，回去好好練，不把這些傷痛做為自己跳不好的理由」、「亞運會之後右膝蓋有水腫吧，那個位置一直有繃帶，我都有點不敢看」、「3 年累積的傷病，在全妹嘴裡被雲淡風輕地說出，真的很心疼」、「榮耀的背後都是傷痕累累」、「才17歲就這麼多傷，哪怕她天賦異禀，那也只是起步線好點，後期的努力一點都少不了」。

▲▼14歲的全紅嬋在東京奧運時，身上僅一處綁著運動繃帶。（圖／路透社）

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，第一跳選擇難度係數3.0的107B動作，獲得7個10分，最終獲得90分的滿分；第二跳選擇難度3.2的407C動作，獲得84.80分，總分為174.80分；第三跳選擇難度係數3.2的6243D動作，獲得76.80分，總分251.60分；第四跳選擇難度係數3.3的207C動作，獲得92.40分，總分344分；第五跳選擇難度係數3.2的5253B動作，獲得81.60分，最終分數為425.60分，毫無懸念奪下金牌。

全紅嬋與陳芋汐在女子雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，同樣也拿下金牌。