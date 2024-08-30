化身全紅嬋粉絲！李家超問「水花消失術秘訣」還直呼：老婆很喜歡

記者廖翊慈／綜合報導

香港特區政府29日為內地奧運選手代表團訪港舉行歡迎會。特首李家超見到「嬋汐組合」時，心情相當激動並直呼，「我太太很喜歡看妳們跳水！」他甚至向全紅嬋詢問，「水花消失術是怎麼做到的？」讓網友直呼，全紅嬋的魅力無所不在。

綜合陸媒報導，李家超向全紅嬋、陳芋汐說道，「妳們的『水花消失術』是怎麼做到的，我和我太太看得很興奮，我們也是透過看妳們跳水，才學到一些專業術語，還了解到跳水比賽是怎麼樣的，妳們比賽的時候，香港的觀賽氣氛也很好。」

▲▼全紅嬋回應李家超。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋對於水花消失術的秘訣表示，都是透過長時間的訓練，以及一次次的練習，不斷調整動作，來達到標準。被問到訓練辛不辛苦時，她回答，「訓練都是很艱苦的，每個人都很艱苦。」

李家超還說道，「香港跟巴黎有6小時的時差，所以妳們比賽的時候，這裡已經過午夜12點了，當時我們還是在家裡看著直播，看到妳們拿金牌的時候，興奮地歡呼，非常高興，希望妳們未來繼續再創高峰！」

▲▼李家超表示，和太太看到「嬋汐」奪牌時很興奮。（圖／路透社）

李家超與全紅嬋同為廣東人，於是問了對方「會不會說廣東話？」全紅嬋靦腆回應，「我只會一點點，不是很會講。」兩人聊著聊著，李家超親切地笑了起來說道，「妳的廣東話講得比我的普通話好。」

相關影片引起熱議，有網友直呼，「看來連李家超也逃不過全妹的魅力啊」、「幾位大佬一臉的寵溺，恨不得把嬋捧在手心」、「她應該是訪港代表團和特首交流最久的運動員」、「全紅嬋在香港也是焦點人物」、「特首內心的激動興奮，實在是全然表現在臉上了」。