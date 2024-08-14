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鈺齊國際善舉助偏鄉　捐贈雲林縣政府行動醫療車

▲齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士捐贈雲林縣政府一輛行動醫療車，配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備，讓醫療團隊能服務於雲林偏鄉地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士捐贈雲林縣政府一輛行動醫療車，配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備，讓醫療團隊能服務於雲林偏鄉地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（14）日舉行「行動醫療車捐贈儀式暨草嶺醫療照護加值方案」記者會，縣長張麗善感謝鈺齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士慷慨解囊捐贈行動醫療車，同時啟動 「草嶺醫療照護加值方案」，為草嶺地區鄉親健康及遊客平安再升級。

雲林衛生局長曾春美指出，為解決草嶺鄉親就醫不便及因應該地日益增多觀光客的緊急救護需求，結合轄內6家急救責任醫院合作推出「草嶺假日急救醫療站」」，7月起由台大及成大每月上山辦理「草嶺地區巡迴醫療」，而為了使偏遠地區醫療照護量能更為提升及周延，縣長張麗善再指示由衛生局委請台大雲林分院與成大斗六分院醫療團隊提供草嶺地區鄉親整合式健康管理服務。

曾春美表示，齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士捐贈雲林縣政府一輛行動醫療車，配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備，讓醫療團隊能服務於雲林偏鄉地區。未來再搭配遠距視訊裝備，便能同時解決距離與專科人力不足的問題，達到真正醫療無障礙的目標，感謝鈺齊國際集團的善舉。

鈺齊國際集團董事長林文智表示，感謝雲林縣政府推動「偏鄉有愛，醫療無礙」政策，讓我們有機會奉獻心力，捐贈行動醫療車來回饋社會、關懷弱勢群體，希望能夠為縣民帶來健康和幸福。
 
台大雲林分院長馬惠明表示，由衛生局整合縣內醫療體系，我們在偏鄉草嶺不但提供假日急救醫療站的服務，提供地居民的巡迴醫療，也對當地小學小朋友做健康維護及個案管理，把照顧及資源散播到最需要的人，這是一件非常偉大的事情，我們願意做到，也成為全國的典範。

縣長張麗善表示，草嶺是一個醫療資源非常不足的村落，沒有診所也沒有藥局，為守護偏鄉鄉親健康及草嶺地區的遊客，啟動假日觀光醫療站，現今再推出「草嶺醫療照護加值方案」提供的整合式健康管理服務，包含提供個人化醫藥健康服務、健康諮詢、長照資源轉介、結合衛生單位提供預防接種注射、回診追蹤安排及協助慢性病連續處方箋藥物交付等，對草嶺偏鄉持續的關懷跟照顧。

張麗善強調，此次醫療車捐贈及草嶺醫療照護加值方案，展現公私協力改善偏鄉地區醫療條件的共同努力，希望讓偏鄉鄉親獲得妥適的醫療照護，也一定能讓在地鄉親感受各界的溫情和關懷。經由加值方案結合假日急診醫療站及偏遠地區巡迴醫療服務，再搭配機動的行動醫療車及遠距醫療，讓醫療上山不再是夢想，而是雲林偏鄉最美麗的風景。

▲齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士捐贈雲林縣政府一輛行動醫療車，配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備，讓醫療團隊能服務於雲林偏鄉地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲齊國際集團董事長林文智先生與總經理廖芳祝女士捐贈雲林縣政府一輛行動醫療車，配備有行動診間、生理監測儀及AED等設備，讓醫療團隊能服務於雲林偏鄉地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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