「深偽技術」性剝削受害少女占6成　南韓警方決定調查Telegram

▲Telegram上出現以製作深偽技術合成性剝削影片為目的的對話群組。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

自從人工智慧技術（AI）發達以後，南韓近來結合人體圖像合成「深偽技術」（Deepfakes）的犯罪手法層出不窮，以含有臉部特徵的照片合成性剝削影片，並透過社群平台Telegram傳播，不僅女兵慘遭意淫，甚至超過6成的受害者還是未成年人。如今，南韓警方終於展開行動，著手調查Telegram的法人。

根據《韓聯社》，南韓警察廳國家搜查本部長禹鍾壽今（2）日召開例行記者會，表示隨著法國檢方起訴、逮捕Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov），南韓警方終於針對疑似助長性剝削影像散播的Telegram展開動作，由首爾警察廳著手進行Telegram法人的立案前搜查。

不過，禹鍾壽坦言搜查上仍存有難度，「其實Telegram長期以來以不願配合而聲名大噪，不僅未向我國（南韓）員出示會員的個人資訊，甚至就連美國等其他國家，也是無法輕易收取得從Telegram的會員個人資訊。但是，這並不代表我們無法將人繩之以法，因為我們擁有獨家的搜索技術。」

禹鍾壽表示，未來在針對Telegram的犯罪嫌疑與疑慮進行搜查時，將會尋求和法國政府或是其他國際機構展開合作。

報導指出，此次是南韓警方首度獨自針對Telegram的法人實施調查，盼能積極展開調查。隨著Telegram在涉及兒少性侵、販毒、網路仇恨等多起刑事案件扮演一定成色角色，不僅引起法國積極重視，如今就連南韓都開始正視因散播深偽技術性剝削影像而構成的犯罪行為。

警察廳國家搜查本部透露，光是8月26至29日、短短4天內就接獲88起和深偽技術性剝削影像的相關犯罪報案，為此警方鎖定24名嫌疑犯。

據悉，法國檢方8月24日在巴黎逮捕Telegram創辦人杜洛夫，之後更將他起訴，不過准許杜洛夫以500萬歐元交保，一周內須向警局報到，且不得出境。