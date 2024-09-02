日本福岡動物園幼象三度脫逃　市長致歉：已採取措施

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文／中央社東京2日綜合外電報導

日本福岡市動植物園1隻3歲大的亞洲象幼象8月曾穿越柵欄，闖到遊客參觀區附近，福岡市長高島宗一郎今天對此表示，「絕對無法接受，將認真看待此事，已指示盡快採取因應措施」。

每日新聞、富士新聞網報導，根據園方說明，這隻雌幼象分別在8月18日、20日、23日，三度闖到象舍活動空間的柵欄外。牠當時從高度約66公分、柱子之間的繩子縫隙鑽出。

這隻母幼象8月18日與20日從柵欄脫逃之後，馬上就被飼育員發現並帶回，不過牠8月23日闖到柵欄外後，在附近沒有飼育員的高台活動，且移動到遊客通道附近。而這隻幼象8月23日脫逃的身影也被遊客錄了下來，並被放到社群平台X上，成為問題。

福岡市動植物園8月27日公布幼象逃脫事件時，距離首起案例發生已過了9天。

高島今天在例行記者會上透露，未接獲園方報告大象脫逃，並指出「我也看到且知道大象（23日）脫逃的影片，不過並不知道先前（18日、20日）的事情，當時應該盡早採取因應措施」。

高島也就此致歉表示，「市民享受觀賞大象之際，卻發生這種嚴重的問題引發市民擔憂，相當抱歉」。他也說，「確保遊客的安全是前提中的前提，儘管或許不是肉食動物，但是即便是幼象也可能引發不測」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）