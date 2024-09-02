北檢「3天3夜都朝一方向辦案」　他曝6字「柯文哲全身而退」關鍵

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）



記者劉維榛／綜合報導

歷經3天3夜的審訊，民眾黨主席柯文哲在今（2日）被法院裁定無保請回。對此，媒體人黃暐瀚直言「確實非常驚訝！」原因是沈慶京、應曉薇與彭振聲全被押，唯獨柯一人全身而退，並點出其中關鍵原因。

黃暐瀚在臉書表示，他一早起床看到柯文哲居然無保請回，確實非常驚訝。驚訝的理由在於，同案建商（沈慶京）、議員（應曉薇）、前副市長（彭振聲）全都押了，唯獨前市長柯文哲一人全身而退。

黃暐瀚進一步說道，北院的理由是柯文哲「並不知情」，所以無法滿足貪污治罪條例第六條中「明知違背法律」的限制條件，請注意，北院並非認定京華城容積獎勵案「不違法」，北院認定「客觀上有違法」，但「柯文哲不知情」，所以才會「無保請回」。

事實上，這件案子是否違法，分為「圖利」與「收賄」兩個不同的層次。如果「收賄」，那就是七年以上（第五條）甚至十年以上（第四條）的罪行；就算沒有收賄，那麼圖利（第六條）也是五年以上重罪，黃暐瀚從現況分析來看，顯然北檢從周五一早開始偵辦，就是從「涉嫌圖利、尋找金流」的方向在辦。

黃暐瀚表示，沒想到，金流找不到，家裡沒現金，連圖利部份，都被北院認定「柯文哲不知情」而無保請回。

對此，黃暐瀚理性喊話，這個結果北檢不服，即將提起抗告，後續高院不管怎麼裁，希望各界依舊維持尊重司法的態度，不要有不同的標準。