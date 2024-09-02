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午休趴睡變「躺睡」！杭州13所小學桌椅換新…家長反應兩極

▲▼杭州13所小學更換「躺睡椅」。（圖／翻攝自潮新聞）

▲杭州13所小學更換「躺睡椅」。（圖／翻攝自潮新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州濱江新學期將有13所中小學，投入使用可以躺睡的課桌椅。北塘河小學的老師指出，「只要6步驟將桌椅「變形」後，即可躺睡。」不過該新策引起家長兩派討論，有人表示，這種椅子對身體骨骼成長是否有影響，仍保持疑慮。

據《魯中晨報》報導，從外觀上來看，這些課桌椅和普通桌椅差別不大，但打開隱藏功能後，就能變成一張可以躺睡的「小床」，比如椅子頂端有一個頭托，平時隱藏在下面，使用時往上拉，用來支撐頸部；椅子下部藏著一塊折疊腳踏板，拉出後用來擺放雙腳；坐在椅子上，輕輕按下兩邊的扳手，用力向後靠，就能把椅背往後調，實現不同角度的躺睡。

▲▼杭州13所小學更換「躺睡椅」。（圖／翻攝自潮新聞）

▲椅子可折疊。（圖／翻攝自潮新聞）

北塘河小學的老師表示，除了椅子可以「變形」之外，按下課桌左右兩邊的扳手，就能將課桌側抬起，為前排躺下的椅子留出足夠的躺平空間。

副校長徐嬌翔表示，目前躺睡課桌椅已經全部佈置到位，學校老師一次次實操後，編排了一套「躺睡十二字」收放口訣「一拉頭枕，二坐凳子，三抬桌板，四抽擱板，五翻擱板，六壓椅背」，整個流程不到一分鐘。

徐副校長說道，「一聽說新學期要換上躺睡桌椅，家長和孩子都很期待，硬體迭代更新，我們也想著要好好利用，不辜負這批午睡『神器』。」

▲▼杭州13所小學更換「躺睡椅」。（圖／翻攝自潮新聞）

▲不少小學生已開始學習使用。（圖／翻攝自潮新聞）

該項新策一出，雖獲得一部分家長支持，「太好了，希望廣泛推廣！」不過也有不少家長提出疑慮，「枕頭都沒，個子高的孩子頭都到靠到外面去了，易造成頸椎反弓」、「這種椅子睡10分鐘以 上都腰酸背痛的，更別提是骨骼發育期的小孩。真正賺到的只有校長和桌椅供應商，孩子才是犧牲品」、「我在公司睡這種椅子超過半小時，腰痠，孩子能睡好嗎」、「要是課桌和抽屜裡都是書，那麼重孩子容易拉開嗎」。

濱江區教育局表示，首批7,500套躺睡課桌椅已經落實到校，考慮到不同學校的空間條件差異，也向企業提出個人化需求，共有9個款式的躺睡桌椅供學校選擇，確保「全員躺睡」真正得以實現，初步預計到2027年實現全區覆蓋。

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