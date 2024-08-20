陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

▲杭州某超市上架的「拇指西瓜」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州某連鎖超市近日上架「拇指西瓜」，引起消費者及大眾好奇。根據現場觀察，拇指西瓜125克一盒，售價19.9元人民幣（約87.2元新台幣），也有超市賣29.9元人民幣（約131元新台幣）一盒，算下來約120元人民幣／斤（1051元新台幣／公斤）。有專家透露，其營養價值遠不如西瓜，其實是一種葫蘆科的蔬菜。

《極目新聞》報導，據一家超市工作人員介紹，他們的拇指西瓜已經賣完了，每天會拿兩三件貨，一件12盒，一盒29.9元（人民幣，下同），125克，差不多每天都能賣完，「因為它個頭小，看起來比較可愛一點。」

從外觀上看，拇指西瓜外表和普通西瓜一樣，「體型」卻只有拇指第一節那麼大，一盒售價為125克，19.9元。超市工作人員介紹，雖然叫拇指西瓜，但其實剖開沒有西瓜瓤，口感更類似於黃瓜。

也有民眾過去曾嚐過味道稱，「一口咬下去，皮厚，帶著酸澀味，果肉約佔20%，其他都是白子，沒有一點西瓜味，有點像生黃瓜和番茄結合的味道。」

浙江農科院蔬菜所研究員博士范敏表示，拇指西瓜既不是西瓜，也不是黃瓜，而是屬於葫蘆科，「從養生的角度來說，西瓜主要是吃裡面的那個茄紅素，用於改善或者輔助治療心血管疾病，而拇指西瓜的茄紅素可能很少，拇指西瓜的營養價值遠不如西瓜。」