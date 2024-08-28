女子172cm體重50公斤　醫一看「腹部」診斷：營養不良型肥胖

▲劉小姐表示，對自己的腹部不滿意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸杭州一名26歲的劉小姐近日表示，自己身高172公分，體重50公斤，但不管怎麼減肥，就是對腹部很不滿意，每次穿緊身的衣服，腹部就明顯凸起，讓她感到嚴重的身材焦慮，於是向醫院諮詢減肥事宜。醫師檢查後指出，患者是營養不良型肥胖。

據《極目新聞》報導，醫師表示，人體組成顯示，「劉小姐的內臟脂肪面積達108cm2，體脂百分比32.9%，而蛋白質卻只有7.0 （正常範圍8.3-10.1），這就是屬於典型的營養不良型肥胖。」

▲劉小姐有嚴重便秘。（圖／CFP）

醫師在後續的問診中，了解到患者有嚴重的便秘，「這也是她肚子肥大的主要原因之一，過高的內臟脂肪會容易引起肥胖，許多女生小肚子大是因為內臟脂肪高引起的，因此減肥一定是減內臟脂肪，而減少內臟脂肪最有效的方式便是調理體質。」

醫師也呼籲，「營養不良型肥胖若是長期不管的話，恐會引起一系列的代謝問題，女孩子不要一味追求越瘦越好，對年輕期女性來說，如果太瘦，會導致月經不規則、內分泌失調、骨質疏鬆、卵巢功能早衰等一系列問題，規律運動，體態均勻，健康最重要。」